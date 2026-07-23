"To ostatnie godziny szansy na jedność". Czarnek apeluje: Ocknijcie się

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, napisał na platformie X, że "to ostatnie godziny szansy na jedność, w którą nadal wierzę".

Czarnek apeluje do polityków PiS. "Ocknijcie się"

"Nasza wspólna, bardzo intensywna praca w kampanii programowej, zapoczątkowanej 7 marca w Hali Sokoła w Krakowie, przyniosła wiele efektów: konsolidację partii we wszystkich regionach, powstrzymanie spadku poparcia i odpływu elektoratu PiS, odwrócenie tendencji sondażowych i zmniejszenie dystansu do KO nawet do 2 proc." – wyliczył.

Przemysław Czarnek zapytał we wpisie, że "co by było, gdybyśmy przez ponad trzy miesiące z tych blisko pięciu nie zajmowali opinii publicznej wewnętrznymi sporami i tworzeniem bezsensownych tworów na organizmie PiS?". "Gdybyśmy zajęli się wyłącznie Polską i programem dla jej ratowania?" – pytał.

Wiceprezes PiS stwierdził, że "wszystko jednak przed nami". "Wciąż możemy działać razem" – dodał.

Przypomniał, że od blisko pięciu miesięcy, jednomyślną decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Komitetu Politycznego, "stoję na czele kampanii programowej jako kandydat PiS na premiera". "Przez ten czas, 24 godziny na dobę, pozostaję do dyspozycji kierownictwa PiS. Mogę w każdej chwili bezwarunkowo przyjąć każdą decyzję w tej sprawie" – podkreślił.

Dodał, że "nie liczy się Czarnek". "Liczy się – co powtarzam od zawsze – zwycięstwo PiS i rządy prawicy ratujące Polskę" – podkreślił.

"Dlatego raz jeszcze apeluję do moich, często dziś zagubionych, przyjaciół. Ocknijcie się. Idźmy razem po zwycięstwo" – zakończył Przemysław Czarnek.

Kaczyński wygłosi oświadczenie. Ultimatum dla polityków PiS

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński o godz. 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie wygłosi oświadczenie.

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Politycy PiS mają czas na przesłanie oświadczenia do czwartku przed północą.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Rozmowa nie przyniosła efektów

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także Jacek Sasin i sekretarz generalny partii Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, ale nie przyniosły żadnych efektów.

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