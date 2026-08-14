Donald Tusk pożegnał Andrzeja Morozowskiego. Symboliczny gest premiera

W piątek (14 sierpnia) odbył się pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarza pożegnali bliscy, przyjaciele, współpracownicy oraz przedstawiciele świata mediów i polityki. Pierwsza część uroczystości miała miejsce na warszawskich Powązkach Wojskowych i była otwarta dla wszystkich. Krzysztof Nowakowski, szwagier Andrzeja Morozowskiego, odczytał list od żony zmarłego dziennikarza. "W jego postawie wobec rozmówców i sposobie, w jaki wykonywał swój zawód, widać było mocny wpływ etosu opozycji z lat osiemdziesiątych i pierwszych lat wolności. Miał umiejętność krytycznego i uważnego słuchania i odwagę do zadawania trudnych pytań, ale także potrafił powściągnąć swój osąd, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo i przejść przez granicę, gdzie dalsza rozmowa będzie już niemożliwa" – napisała Agata Nowakowska.

Wieniec od Tuska

Wśród wieńców złożonych po śmierci Andrzeja Morozowskiego, znalazł się również ten przekazany przez premiera Donalda Tuska. Biało-czerwone kwiaty przepasano wstęgą w narodowych barwach. Szef rządu już wcześniej pożegnał wieloletniego dziennikarza TVN24, publikując osobisty wpis w mediach społecznościowych. "Andrzej Morozowski był – bardzo smutny ten czas przeszły – dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju" – napisał.

Wieniec od Prezesa Rady Ministrów został wykonany z białych i czerwonych goździków i przepasany biało-czerwoną wstęgą. To kolejny gest Donalda Tuska po śmierci Andrzeja Morozowskiego.

Publicystę TVN24 pożegnało również wielu przedstawicieli świata polityki. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nazwał go symbolem najlepszego polskiego dziennikarstwa. "Odszedł Andrzej Morozowski. Symbol najlepszego polskiego dziennikarstwa. Świetny, ciekawy świata i dociekliwy publicysta. Wieloletni korespondent sejmowy. Wyrazy współczucia dla Rodziny, Bliskich, koleżanek i kolegów z pracy. Dla nas – widzów, wielka strata" – napisał Czarzasty.

Andrzej Morozowski przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy politycznych TVN24. Jego śmierć wywołała liczne reakcje i pożegnania ze strony dziennikarzy, polityków oraz widzów.

Czytaj też:

"Nie chciał odchodzić". Tak Wielowieyska pożegnała Morozowskiego