Sojusz Morawieckiego z Hołownią? "0,7 nas interesuje tylko na weselu"

W rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" członek stowarzyszenia Rozwój Plus Janusz Cieszyński został zapytany o ewentualną współpracę swojego środowiska politycznego z Szymonem Hołownią i Polską 2050.

– Hołownia z poparciem 0,7 proc? 0,7 to nas interesuje tylko na weselu na stole – zażartował parlamentarzysta.

Trzy scenariusze dla Hołowni

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że Szymon Hołownia ma trzy scenariusze dalszej działalności politycznej. Były marszałek Sejmu może otrzymać stanowisko wicepremiera i ministra kultury, odbudować współpracę Polski 2050 z PSL albo związać się ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego.

Według dziennika, oferta wejścia Hołowni do rządu leży na stole od około dwóch i pół roku. Lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że w grę wchodzi funkcja wicepremiera, a także kierowanie Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Hołownia miał wcześniej odmówić przyjęcia tej propozycji.

Drugim wariantem jest odbudowa współpracy Polski 2050 z PSL. Minister energii Miłosz Motyka powiedział "Rz", że ludowcy chcieliby, aby Polska 2050, najlepiej w kształcie sprzed wewnętrznego podziału, wystartowała z PSL na jednej liście w wyborach parlamentarnych w 2027 r. Możliwy byłby wówczas powrót projektu Trzeciej Drogi, choć niekoniecznie pod tą nazwą.

Trzecią możliwością jest współpraca Hołowni z Mateuszem Morawieckim i jego stowarzyszeniem Rozwój Plus. Jednak współpracownicy byłego marszałka Sejmu mają sceptycznie oceniać możliwość sojuszu ze środowiskiem byłego premiera.

Najnowszy sondaż partyjny

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała najnowszy sondaż. Liderem w zestawieniu OGB pozostaje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 33,5 proc. poparcia. To oznacza spadek aż o 5,4 pkt proc. Drugie w sondażu PiS ma 22,3 proc. To spadek o 4,7 pkt proc.

Konfederacja może liczyć na 15,8 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Konfederacja Korony Polskiej notuje 10,5 proc. To wzrost o 1,2 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica z poparciem na poziomie 5,99 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) oraz Rozwój Plus. Gdyby były premier Mateusz Morawiecki założył partię i wystartował samodzielnie w wyborach, miałby szansę zdobyć 5,49 proc. poparcia.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się partia Razem (3,6 proc.), PSL (1,7 proc.) i Polska 2050 (0,9 proc.).

Czytaj też:

Większość członków Rozwoju Plus wyrzucona z PiS. Dlaczego nie wszyscy? Czytaj też:

Startował z poparciem PiS. Kolejny samorządowiec przechodzi do Rozwoju Plus