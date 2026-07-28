"Nie będzie decydował". Kotula kwestionuje orzeczenie TK ws. "małżeństw" jednopłciowych

"Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie. Wyrok TK w sprawie transkrypcji nie ma żadnej mocy prawnej" – napisała Kotula w mediach społecznościowych. Dodała, że "zgodnie z uchwałą Sejmu, Trybunał w obecnym składzie utracił zdolność do wykonywania swoich funkcji”, a wydawane przez niego rozstrzygnięcia „nie mogą być uznawane w polskim systemie prawnym".

TK: rozporządzenie niezgodne z Konstytucją

We wtorek Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie orzekł, że rozporządzenie ministra cyfryzacji z 22 maja 2026 r. jest niezgodne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 18 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Wyrok wydał trzyosobowy skład: prezes TK Bogdan Święczkowski oraz sędziowie Stanisław Piotrowicz i Wojciech Sych.

Sprawa trafiła do Trybunału na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentujący wnioskodawców poseł Marcin Warchoł przekonywał, że minister cyfryzacji wykroczył poza swoje kompetencje. – Materią ustawową i – co więcej – konstytucyjną jest kwestia określenia płci małżonków. Tym rozporządzeniem doszło nie tylko do zmiany ustawy, ale także do zmiany Konstytucji – mówił podczas rozprawy.

Rozporządzenie Gawkowskiego

Zakwestionowane przepisy zostały podpisane 22 maja przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Zmieniały wzory aktów małżeństwa, zastępując rubryki "kobieta" i "mężczyzna" określeniem "mężczyzna/kobieta", co miało umożliwić wpisywanie do polskich rejestrów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

Rozporządzenie było konsekwencją wcześniejszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po marcowym orzeczeniu NSA warszawski Urząd Stanu Cywilnego rozpoczął transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Kilka dni wcześniej premier Donald Tusk podkreślał, że Polska ma obowiązek wykonywać wyroki sądów krajowych i europejskich.

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