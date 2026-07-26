Wódz? Głupie skojarzenie
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Wódz? Głupie skojarzenie

Dodano: 
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński Źródło: PAP / Leszek Szymański
PODSŁUCHANE Mariusz, nie możemy mieć więcej takich sytuacji jak z Mateuszem. Przygotowałeś ten ryt przysięgi na wierność?

Tak, Jarku, mam tutaj opis.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także