Wódz? Głupie skojarzenie

PODSŁUCHANE Mariusz, nie możemy mieć więcej takich sytuacji jak z Mateuszem. Przygotowałeś ten ryt przysięgi na wierność?
Tak, Jarku, mam tutaj opis.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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