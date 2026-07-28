"Jesteście nadzieją wymiaru sprawiedliwości". Prezydent wręczył 229 nominacji asesorskich

Nominacje otrzymało 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim i jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, była to największa ceremonia wręczenia nominacji asesorskich w czasie obecnej kadencji prezydenta.

"Macie służyć obywatelom"

Podczas uroczystości prezydent zwrócił się do nowo mianowanych asesorów, podkreślając rolę służby publicznej. – Wymiar sprawiedliwości, polskie sądy, polscy sędziowie, asesorzy, ale także prokuratorzy są od tego, aby służyć obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko wówczas to ma sens, kiedy wypełniamy swoją misję służby obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a Państwo dokonaliście takiego wyboru – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent mówił również o wyzwaniach stojących przed nowym pokoleniem prawników i potrzebie odbudowy społecznego zaufania do sądów. Wskazywał także na konieczność zachowania niezawisłości, odporności na naciski polityczne oraz pielęgnowania etosu służby społeczeństwu i Rzeczypospolitej Polskiej.

Spór o kontrasygnatę premiera

Wręczenie nominacji odbyło się w czasie trwającego sporu dotyczącego kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów pod aktami mianowania asesorów. Jak przypomina portal Prawo.pl, problem pojawił się po odmowie złożenia kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska pod nominacjami asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. 25 czerwca 2026 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że mianowanie asesorów sądowych nie wymaga kontrasygnaty premiera. Wyrok nie został jednak opublikowany przez rząd.

Jak podaje portal, 28 lipca Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało do prezesów sądów apelacyjnych stanowisko, zgodnie z którym osoby, które odebrały akty mianowania od prezydenta bez kontrasygnaty premiera, nadal należy traktować jako „egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, a nie asesorów sądowych.

Serwis podaje również, że prezesi sądów nie chcą obecnie dopuszczać tych osób do orzekania do czasu wyjaśnienia statusu ich nominacji.

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