Nowy prezydent Kolumbii zdecydował ws. przeniesienia ambasady w Izraelu

De la Espriella poinformował, że jego rząd zamierza odbudować strategiczne relacje z Izraelem i wzmocnić współpracę polityczną oraz gospodarczą.

Zapowiedział również przywrócenie pełnych stosunków dyplomatycznych między oboma państwami, które zostały zerwane przez administrację Petro w 2024 r. z powodu wojny w Strefie Gazy.

Nowy prezydent, który obejmie urząd 7 sierpnia, już w trakcie kampanii wyborczej deklarował, że uczyni z odbudowy relacji z Izraelem jeden z priorytetów swojej polityki zagranicznej.

Ambasada Kolumbii w Izraelu przeniesiona do Jerozolimy

W połowie lipca izraelskie MSZ poinformowało o uzgodnieniu z przyszłym szefem kolumbijskiej dyplomacji planu pełnego wznowienia współpracy między oboma krajami, obejmującego także otwarcie ambasady w Jerozolimie.

Rządy Gustavo Petro doprowadziły do najpoważniejszego kryzysu w relacjach kolumbijsko-izraelskich od dekad.

W maju 2024 r. Kolumbia zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem, oskarżając jego władze o prowadzenie działań o charakterze ludobójstwa w Strefie Gazy. Administracja Petro zapowiadała również otwarcie przedstawicielstwa dyplomatycznego przy władzach palestyńskich.

Przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy wpisuje się w zapowiadaną przez de la Espriellę zmianę kierunku polityki zagranicznej Kolumbii oraz zacieśnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem – podał dziennik "Israel Hajom".

Sporne miasto

Izrael uznaje całą Jerozolimę za swoją stolicę, jednak Palestyńczycy roszczą sobie prawo do jej wschodniej części.

O przeniesieniu ambasady USA do Jerozolimy zdecydował w 2018 r. prezydent Donald Trump. Wkrótce potem podobny krok podjęła Gwatemala.

Większość krajów świata nie uznaje Jerozolimy jako stolicy Izraela dlatego ich placówki dyplomatyczne mieszczą się w Tel Awiwie.