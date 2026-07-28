Rzecznik rządu: Prezydent marzy, żeby paliwo było po 10-12 zł

Z początkiem lipca rząd wygasił wprowadzony w marcu program regulowanych cen paliw. Pakiet pod nazwą "Ceny Paliwa Niżej" obejmował niższy podatek VAT i akcyzę. Maksymalne ceny paliw ustalał w tym okresie minister energii.

CPN miał złagodzić drastyczny wzrost cen paliw po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i zablokowaniu cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego LNG.

Nawrocki odesłał do TK przepisy wprowadzające nowy podatek

W piątek (24 lipca) prezydent Karol Nawrocki poinformował, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej, ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych w okresie od marca do grudnia 2026 r. Szacowane na 4 mld zł wpływy z tego podatku miały posłużyć sfinansowaniu programu CPN.

W poniedziałek (27 lipca) premier Donald Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia regulowanych cen paliw na czas powrotów z wakacji. Wcześniej skrytykował prezydenta za niepodpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Zdaniem szefa rządu Nawrocki podjął "szokującą decyzję", o której Polacy powinni pamiętać przy dystrybutorach.

Szłapka: Prezydent zawetował ustawę

Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził we wtorek (28 lipca) w TVP Info, że prezydent "bardzo, bardzo zaszkodził", bo "zawetował ustawę o ponadnadmiarowych zyskach" spółek zarabiających na handlu paliwami. – Prezydent marzy o tym, żeby paliwo było za 10-12 zł. Jego marzeniem jest to, żeby szkodzić rządowi. Nie myśli o Polakach – przekonywał.

Pytany o zapowiedź premiera dotyczącą powrotu do regulowanych cen paliw w czasie dwóch ostatnich tygodni wakacji, Szłapka tłumaczył, że wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja na rynkach.

Przyznał, że "paliwo jest bardzo drogie", ale pakiet CPN "uchronił nas przed gwałtownym wzrostem wszystkich cen i towarów", a także "ustabilizował sytuację na rynku". – Będziemy robić wszystko, żeby Polakom w tym zakresie ulżyć, w przeciwieństwie do pana prezydenta – oświadczył rzecznik rządu.

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