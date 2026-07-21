Ceny paliw rosną. Poseł Lewicy ma radę

– Czy ma pani jakąś radę dla Polaków, którzy muszą dzisiaj zatankować swój samochód? – zapytano szefową klubu parlamentarnego Lewicy w audycji Radia Zet. – Mogą skorzystać z transportu publicznego, jeżeli są w mieście – odparła Anna Maria Żukowska. – Jeśli są z miejscowości wykluczonych transportowo, to rzeczywiście jest to problem. Te ceny przekroczyły już 7 zł – zaznaczyła polityk.

– Natomiast tarcza, która była wprowadzona kilka miesięcy temu, kosztowała 4 mld zł. Te pieniądze trzeba było skądś wziąć. I tych pieniędzy nie ma na coś innego – dodała.

Ceny na stacjach paliw poszybowały

Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran z 28 lutego br. doprowadził do destabilizacji Zatoki Perskiej. Cieśnina Ormuz – strategiczny szlak transportu ropy naftowej i gazu skroplonego LNG – stała się głównym polem bitwy. Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie przekłada się na rosnące ceny ropy naftowej i podwyżki na stacjach paliw, także w Polsce.

Z początkiem lipca rząd Donalda Tuska wygasił wprowadzony w marcu pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej). Nie obowiązują już przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na paliwa.

Jak podał portal e-patrol.pl, benzyna bezołowiowa 95 na przestrzeni tygodnia podrożała o 21 groszy, zaś olej napędowy – o 26 groszy. W połowie tygodnia litr benzyny 95 kosztował średnio 6,99 zł, zaś oleju napędowego – 7,19 zł. "Spadkowy trend utrzymał jedynie autogaz, który tanieje nieprzerwanie od 12 tygodni. Jego cena spadła o 3 grosze i wyniosła 3,17 zł za litr" – czytamy. Prognozy na następny tydzień lipca nie są optymistyczne. Wynika z nich, że ceny paliw nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć 8 zł/l.

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