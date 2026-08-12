Tańsze paliwo? Minister zabrał głos

1 lipca rząd zakończył funkcjonowanie pakietu CPN. W konsekwencji wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa. W efekcie ceny na stacjach poszybowały w górę.

Mimo to, prognoza cen paliw na okres 10-16 sierpnia, przygotowana przez analityków e-petrol.pl, jest jednak optymistyczna. Spadki cen hurtowych powinny przełożyć się na odczuwalne obniżki na stacjach.

Motyka: Zwłoka w tym programie to wina prezydenta

Do ewentualnego powrotu programu CPN odniósł się w środę na antenie Radia Zet minister energii Miłosz Motyka. Zapytany o to, czy Polskę stać na kolejny program obniżki cen paliw, odpowiedział: "Ta decyzja w najbliższych dniach. Robimy wszystko by tak".

– Decyzja o ewentualnym powrocie CPN, czyli obniżek cen paliw, zapadnie w ciągu kilku dni, czyli jeszcze w tym tygodniu – powiedział szef resortu energii.

Jak podkreślił Motyka, "podatek od nadmiarowych zysków był częścią pakietu CPN, to że prezydent odesłał to do TK, czyli ją zablokował, to miało finansować program CPN, ten podatek". – Zwłoka tym programie i to brak jego finansowania to wina prezydenta – dodał.

Minister powtórzył, że "tych środków nie ma w budżecie, przez decyzję prezydenta".

Kiedy obniżka cen paliw? Padł możliwy termin

– Dajemy sobie z ministrem Domańskim jeszcze troszkę czasu. Nie przesądzam, decyzja będzie podjęta, nie gramy na zwłokę – podkreślił Miłosz Motyka.

Minister energii zaznaczył, że "nie było merytorycznych powodów do blokowania podatku od nadmiarowych zysków". – To czystko złośliwa polityczna decyzja, blokująca działania rządu, ale zrobimy wszystko, by sobie poradzić – dodał.

Na pytanie o to, skąd wziąć pieniądze na nowy CPN, szef resortu energii odpowiedział: "to właśnie jest ta sprawa, którą analizujemy". – Nowy CPN miałby być na ostatnie dwa tygodnie sierpnia i miałby obowiązywać przez te dwa tygodnie – przekazał Motyka.

Jak zaznaczył minister, "obniżka VAT to byłaby decyzja, jaką byśmy rekomendowali w pierwszym kroku".

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