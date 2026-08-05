Ceny paliw dobijają kierowców. Tusk zabrał głos

Premier Donald Tusk pytany podczas konferencji prasowej, czy rząd planuje interwencję na rynku paliw i czy program CPN zostanie wznowiony.

Szef rządu przypomniał, że prezydent USA Donald Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone jest, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz będzie odblokowana.

Donald Tusk podkreślił, że związku z tym ceny paliw na świecie "minimalnie, ale spadają" trzeci dzień z rzędu.

Ceny paliw szybują. Tusk zabrał głos

– Dzisiaj z ministrem finansów Andrzejem Domańskim będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji – przekazał.

Premier dodał, że "każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin".

Trump zapowiada otwarcie cieśniny Ormuz. Ceny ropy spadają

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta "bardzo szybko".

Ropa naftowa tanieje trzeci dzień z rzędu. To reakcja na oznaki postępów w dążeniu do porozumienia w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 75,09 USD – mniej o 0,90 proc. Z kolei brent na ICE na X jest wyceniana po 78,89 USD za baryłkę – mniej o 0,59 proc.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

W tym tygodniu – według analityków reflex.com.pl – średnia cena benzyny bezołowiowej 95 to średnio 7,55 zł/l, co oznacza wzrost o 0,04 zł/l w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Benzyna bezołowiowa 98 – 8,35 zł/l (wzrost o 0,05 zł/l). Olej napędowy kosztuje średnio 8,19 zł/l (więcej 0,16 zł/l). Cena autogazu pozostanie bez zmian – 3,11 zł/l.

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