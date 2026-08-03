Ceny paliw nadal będą rosnąć. Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Analitycy reflex.com.pl przygotowali prognozę średnich cen detalicznych na najbliższe dni – od 3 do 7 sierpnia.

Prognoza cen paliw na najbliższe dni

Wynika z nich, że benzyna bezołowiowa 95 kosztować będzie średnio 7,55 zł/l, co oznacza wzrost o 0,04 zł/l w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Benzyna bezołowiowa 98 – 8,35 zł/l (wzrost o 0,05 zł/l). Olej napędowy kosztować ma średnio 8,19 zł/l (więcej 0,16 zł/l). Cena autogazu pozostanie bez zmian – 3,11 zł/l.

Baryłka ropy znacznie tanieje

Na światowych rynkach paliw ropa naftowa znacznie tanieje w poniedziałek po tym, jak USA wstrzymały się z atakowaniem Iranu.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 79,45 USD – mniej o 6,17 proc. Z kolei Brent na ICE na IX jest wyceniana po 83,24 USD za baryłkę – w dół o 5,33 proc.

Baryłka ropy tanieje po tym, jak prezydent USA Donald Trump w niedzielę zapowiedział, że w poniedziałek ruszą negocjacje z Iranem. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.

Rząd wygasił pakiet CPN. Ceny paliwa poszybowały w górę

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw ostro poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

2 lipca kandydat PiS na premiera i wiceprezes partii Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu ustawy, która poprzez obniżki VAT i akcyzy ma przywrócić ceny paliw sprzed kilku dni, gdy obowiązywał rządowy program CPN. Podkreślał wówczas, obecne podwyżki cen uderzają m.in. w Polaków udających się właśnie na urlopy. Jeszcze tego samego dnia projekt wpłynął do Sejmu.

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