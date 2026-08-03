"Zakończymy inwazję". Europejska prawicowa partia zapowiedziała użycie wojska

Formacja kierowana przez Nigela Farage'a, jeżeli dojdzie do władzy, planuje zaangażować brytyjską marynarkę do powstrzymywanie łodzi z migrantami przypływającymi na Wyspę przez kanał La Manche.

Asysta wojskowa okazała się przydatna w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwszego od dnia prezydentury Donalda Trumpa rozpoczęła się operacja masowych deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Operacja potrwa wiele lat, ale południowa granica została już zabezpieczona, a migranci nie przedostają się do USA.

Wielka Brytania. Wojsko pomoże powstrzymać nielegalną migrację?

– Reform UK zakończy inwazję na Wielką Brytanię, postawi Brytyjczyków na pierwszym miejscu – oznajmił Zia Yusuf, rzecznik ugrupowania ds. wewnętrznych, dodając, że ugrupowanie chce zbudować najskuteczniejszy na świecie system monitorowania granicy.

Koncepcja była rozważana już wcześniej, ale stanowi także reakcję na szturm Marokańczyków w Ceucie, gdzie dziesiątki tysięcy nielegalnych przybyszów przekroczyło nielegalnie granicę z Maroka do hiszpańskiej eksklawy.

Reform UK postuluje, by w patrolowaniu granicy uczestniczyły wspólnie jednostki marynarki, RAF i wojsk lądowych. Następnie łodzie miałyby być przechwytywane przez marynarkę i zawracane do Francji lub Belgii.

Reform UK w sondażach

Nigel Farage, lider Reform UK argumentuje, że wojskowa operacja na kanale La Manche oprócz kwestii bezpieczeństwa obywateli, pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy, ale także uratowanie życia migrantów, przeprawiających się do Wielkiej Brytanii w często niebezpiecznych warunkach.

Reform UK przez ponad rok prowadziło w sondażach, obecnie jednak prowadzenie objęła lewicowa Partia Pracy. Według badania Opinium z 1 sierpnia mogłaby ona liczyć na 27 proc, Reform UK na 23 proc, a centrolewicowi Konserwatyści na 17 proc. Wg. BMG Research to odpowiednio: 28, 23, i 20 proc.

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