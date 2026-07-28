Wniosek o uchylenie ENA wobec Kuczmierowskiego. Adwokat powołał się na sprawę Ziobry

Jak przekazał Gomoła w serwisie X, były szef RARS przebywa na terytorium Wielkiej Brytanii, gdzie stosuje się do nałożonych przez tamtejszy sąd obowiązków i oczekuje na zakończenie prowadzonego wobec niego postępowania ekstradycyjnego.

Adwokat wskazał, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie jest spełniona przesłanka wynikająca z art. 607a Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą Europejski Nakaz Aresztowania stosuje się wobec osoby podejrzewanej o przebywanie na terytorium państwa członkowskiego UE. Dodał, że podobna sytuacja miała niedawno znaczenie przy odmowie uwzględnienia wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.

Gomoła podkreślił jednocześnie, że wniosek nie dotyczy odrębnego nakazu aresztowania obejmującego terytorium Wielkiej Brytanii. Jak zaznaczył, jego celem jest wyłącznie wyeliminowanie z obrotu prawnego – w ocenie obrony – bezprzedmiotowego postanowienia o wydaniu ENA.

Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS. Kuczmierowski zwolniony z brytyjskiego aresztu

Michał Kuczmierowski kierował Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w latach 2021-2023. Prokuratura Krajowa postawiła mu zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy zamówieniach realizowanych przez RARS.

Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kuczmierowski nie przyznaje się do winy.

Były szef RARS został zatrzymany w Londynie we wrześniu 2024 r. Polska zwróciła się o jego ekstradycję. W lutym 2025 r. Kuczmierowski został zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji. 16 lipca Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił wniosku adwokata Kuczmierowskiego o wydanie listu żelaznego.

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