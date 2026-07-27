– Z naszej strony potwierdzamy gotowość do polityczno-dyplomatycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, którego nigdy się nie wyrzekliśmy. Potwierdzamy ponownie gotowość do ewentualnych dyskusji, propozycji, pomysłów, które będziemy gotowi rozważyć. Nikt tutaj nigdy tego nie odrzucił – powiedziała Maria Zacharowa, której wypowiedź cytuje rosyjski portal Interfax.

Rzecznik rosyjskiego MSZ została poproszono o komentarz do oświadczenia sekretarza stanu USA Marco Rubio dotyczącego niepowodzenia rosyjskiego planu zakończenia wojny na Ukrainie zaproponowanego w Anchorage. Zapytano ją także o nowe pomysły.

Maria Zacharowa odpowiedziała, że Rosja jest gotowa na rozwiązanie oparte na wzajemnym zrozumieniu, w tym na Alasce. Zauważyła jednak, że zanim zacznie się rozmawiać o "czymś nowym", należy jasno określić już istniejące pomysły.

Rubio rozmawiał z Ławrowem

Podczas spotkania przedstawicieli Rosji i USA na Filipinach 23 lipca Marco Rubio rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem o potrzebie zakończenia wojny z Ukrainą.

Następnie Marco Rubio stwierdził, że podejście zaproponowane przez Rosjan w zeszłym roku w Anchorage zawiodło, ponieważ było nie do zaakceptowania dla Ukrainy. Zauważył również, że potrzebne są "nowe pomysły", aby osiągnąć pokój w wojnie rosyjsko-ukraińskiej i przełamać impas w negocjacjach.

Według rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow poinformował Marco Rubio o "rzeczywistym" stanie rzeczy w wojnie Rosji z Ukrainą i stwierdził, że dalsze dostawy broni na Ukrainę są "nie do przyjęcia".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow informował, że nie odnotowano żadnych postępów w dialogu na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

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