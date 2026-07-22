Putin stawia warunek. Rosja gotowa wrócić do negocjacji z Ukrainą

"Rosja jest gotowa powrócić do negocjacji z Ukrainą dopiero po tym, jak Władimir Putin osiągnie cel, jakim jest zdobycie Doniecka" – przekazał Bloomberg, powołując się na źródła blisko Kremla.

Ministerstwo obrony Rosji zapewniło Władimira Putina, że może przejąć pełną kontrolę nad tym obszarem do końca roku.

Bloomberg, powołując się na źródła bliskie rosyjskiemu ministerstwu obrony, przekazuje jednak, że wielu przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych uważa te plany za nierealne i jest przekonanych, że przejęcie kontroli nad obwodem donieckim będzie możliwe dopiero w 2027 roku.

Putin chce zająć cały Donbas

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w marcu, że jest "zaskoczony" tym, że ktokolwiek może wierzyć, że wojna lub jej faza zakończy się po wycofaniu się Ukrainy z Donbasu.

– Logiczne pytanie brzmi: skoro ich celem jest tylko Donbas – to pytanie do naszych amerykańskich kolegów – to skoro mogą zdobyć Donbas, to dlaczego mówią, że pójdą dalej i że potem będą inne warunki? Zatem moim zdaniem problem ewidentnie nie leży w Donbasie – powiedział.

Na początku lipca Reuters informował, że Władimir Putin upiera się, by zrealizować swój cel i zająć cały Donbas. Rozmówca agencji przekazał, że rosyjski przywódca miał odrzucić sugestie doradców, by zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu. – Putin wierzy, że Rosja niedługo zdobędzie cały Donbas – dodał.

Położone na wschodzie Ukrainy obwody ługański i doniecki zostały częściowo zajęte w 2014 roku przez separatystów wspieranych przez Rosję. Moskwa kontynuowała agresję po 2022 roku i kontroluje obecnie około 90 proc. Donbasu, ale ofensywa w tym roku spowolniła.

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