Jego dymisja wywołała falę protestów. Teraz odmówił Zełenskiemu

Źródła Ukraińskiej Prawdy przekazały, że podczas wtorkowej rozmowy Wołodymyr Zełenski zaproponował Mychajło Fiodorowowi możliwość pozostania w rządzie na stanowisku związanym z rozwojem technologicznym.

Zełenski złożył Fiodorowi propozycję. Były minister obrony Ukrainy odmówił

Były minister obrony wyjaśnił jednak, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji będzie niemożliwa bez realnego autorytetu, który – jego zdaniem – istnieje jedynie w resorcie obrony.

Z kolei inne źródło w kręgach wojskowych przekazało, że Mychajło Fiodorow argumentował, iż po mianowaniu Mychajły Drapatego na nowego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, poprzedni zespół ministerstwa obrony mógłby natychmiast rozpocząć z nim współpracę nad transformacją ukraińskich sił zbrojnych.

Natomiast mianowanie nowego ministra obrony zajęłoby miesiące, aby zbudować zespół i w pełni zapoznać się ze wszystkimi toczącymi się procesami.

Dymisja Syrskiego. Zełenski ugiął się pod presją protestów?

Po dymisji Ołeksandra Syrskiego formalny powód, dla którego prezydent Ukrainy wcześniej nie nominował Mychajłpo Fiodorowa na stanowisko ministra obrony, przestał obowiązywać.

Od sześciu dni w Kijowie i innych miastach Ukrainy, trwają protesty, podczas których demonstranci domagali się przywrócenia Mychajło Fiodorowa na stanowisko ministra obrony i odwołania Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przyznał, że Fiodorow i Syrski nie byli w stanie znaleźć wspólnego języka i że problemy na polu bitwy, w brygadach i związane z mobilizacją pozostają nierozwiązane.

18 lipca prezydent poinformował, że rozmawiał z Fiodorowem i Syrskim. Obiecał, że "decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane".

W poniedziałek Syrski przeprosił Fiodorowa w opublikowanym felietonie. Podkreślił, iż nie zdawał sobie sprawy, że doszło między nimi do konfliktu.

Po sześciu dniach protestów Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o odwołaniu Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i mianowaniu na jego miejsce Mychajła Drapatego.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że zaproponował Fiodorowowi "godne stanowisko kierownicze". Według Ukraińskiej Prawdy, jednym z zaproponowanych przez Wołodymyra Zełenskiego stanowisk było stanowisko wicepremiera ds. technologii.

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