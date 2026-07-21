Zełenski mianował nowego naczelnego dowódcę wojsk Ukrainy
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Świat

Zełenski mianował nowego naczelnego dowódcę wojsk Ukrainy

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Wołodymyr Zełenski, Mychajło Drapaty
Wołodymyr Zełenski, Mychajło Drapaty Źródło: PAP/EPA / OLIVIER MATTHYS / Wikipedia, armyinform.com.ua, CC BY 4.0
Prezydent Wołodymyr Zełenski mianował nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Zełenski mianował generała Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą ukraińskich sił zbrojnych.

"Zdecydowałem, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Mychajło Drapaty" – przekazał Zełenski za pośrednictwem komunikatora Telegram. "Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie" – napisał prezydent Ukrainy.

Mychajło Drapaty głównodowodzącym wojsk Ukrainy

Do tej pory Drapaty także pełnił w wojsku ważną funkcję, był mianowicie dowódcą sił lądowych. Mimo stosunkowo młodego wieku ma bardzo bogate doświadczenie.

Urodził się 21 listopada 1982 w Kamieńcu Podolskim. W 2004 r. ukończył studia w Charkowskim Instytucie Wojsk Pancernych. Brał udział w wojnie w Donbasie w 2014 roku. Później stopniowo awansował w armii.

Po rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą w 2022 r. pełnił funkcje dowódcze na froncie południowym. Według władz Chersonia był jednym z dowódców zaangażowanych w działania, które doprowadziły do wyzwolenia prawobrzeżnej części obwodu chersońskiego i Chersonia w 2022 roku.

W lutym 2024 został mianowany zastępcą szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy do spraw szkolenia wojskowego. W maju 2024 objął dowodzenie operacyjno-taktycznym zgrupowaniem wojsk "Charków", a następnie kierował operacyjno-taktycznym zgrupowaniem wojsk "Ługańsk".

Odwołanie Fedorowa i łapanki ludzi na wojnę

Presja na dymisję Syrskiego wzmogła się na Ukrainie po niedawnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu Mychajło Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według nieoficjalnych doniesień, cieszący się dużym poparciem Ukraińców Fedorow został odwołany przez konflikt z Syrskim. Manifestacje rozpoczęły się również przez łapanki obywateli na ulicach miast i siłowe wcielanie ich do armii. Administracja Zełenskiego rozważała możliwość dymisji Syrskiego, jeśli protesty w ukraińskich miastach się nie zakończą.

"[...] W rzeczywistości to właśnie kwestia wymuszonych poborów wywołała najgłębszy gniew społeczny i zapoczątkowała największe spontaniczne protesty w Kijowie i Lwowie" – napisała na X Julia Mendel, była rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Były to autentyczne demonstracje oddolne, a nie starannie inscenizowane wydarzenia organizowane przez NGO-sy finansowane przez Zachód, które zyskują znacznie więcej uwagi" – dodała.

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Źródło: DoRzeczy.pl / Meduza / Onet / Bild / Polsat News
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