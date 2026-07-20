Rosyjski opozycyjny portal "Meduza" potwierdza informacje brytyjskiego "The Financial Times". Jak twierdzi, stojący na czele władz w Kijowie Wołodymyr Zełenski zastanawia się nad opcją odwołania Syrskiego ze stanowiska dowódcy sił zbrojnych Ukrainy. Według "Meduzy, powołującej się na źródła z otoczenia prezydenta, dymisja generała jest obecnie "dość prawdopodobna".

Syrski do dymisji?

Administracja Zełenskiego rozważa możliwość dymisji Syrskiego, jeśli protesty w ukraińskich nadal będą trwały protesty. Manifestacje rozpoczęły się po dymisji ministra obrony Ukrainy Mychajło Fedorowa.

Wysoki rangą przedstawiciel Ministerstwa Obrony Ukrainy w rozmowie z "The Financial Times" powiedział, że problemem Syrskiego jest to, że nie potrafi sformułować przekonującej wizji w zakresie celów wojny. Jak pisze, jednym z problemów jest to, że "Syrski nie wie, jak wygrać". Teoria zwycięstwa Syrskiego sprowadza się do wytrzymywania jak najdłużej i "mobilizowania" większej liczby ludzi, powiedziało źródło.

Jest tajemnicą poliszynela, że Ukraina dramatycznie cierpi na brak żołnierzy, a w wielu miejscowościach, łącznie z dużymi miastami, odbywają się łapanki na ludzi, którzy zostają siłą wcielani do wojska. Z tego punktu widzenia nie może dziwić, że Fedorow – ekspert w dziedzinie dronów i technologii, budzi w społeczeństwie sympatię, a Syrski wręcz przeciwnie. Niektórzy żołnierze nazywają go "rzeźnikiem".

Konflikt z Fedorowem

Co ciekawe, według samego Fedorowa to właśnie Syrski miał postawić prezydentowi "ultimatum" i zażądać dymisji szefa resortu obrony. Sam Zełenski przyznał publicznie, że obaj panowie nie potrafią ze sobą współpracować.

Jednak według informatorów "Meduzy" najbliższe otoczenie Zełenskiego nie spodziewało się tak gwałtownych protestów po odsunięciu od funkcji Fedorowa. "Demonstranci domagają się teraz dwóch kluczowych rzeczy: powrotu Fedorowa i dymisji Syrskiego" – powiedział informator.

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