Zełenski przestraszył się protestów? "Opinia publiczna została wysłuchana"

Kyryło Budanow, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, przekazał w social mediach, że "sytuacja związana z ostatnimi zmianami wewnętrznymi wywołała silne emocje".

"Rozumiem ludzi wyrażających swoje stanowisko. Troska to siła, która przez te wszystkie lata utrzymywała nasze państwo przy życiu. Opinia publiczna została wysłuchana... Prace trwają. Będą efekty" – napisał.

Kyryło Budanow poprosił Ukraińców, aby "zachowali spokój" i dodał, że "dyskusja jest czymś normalnym w wolnym kraju".

"Wzywam wszystkich, aby nie zwracali się przeciwko sobie. Wróg uważnie obserwuje nasze wewnętrzne spory, czekając, aż zaczniemy walczyć między sobą. Do naszych wrogów mówię wprost: nie dostaniecie tego, czego chcecie" – dodał szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski ma szukać następcy Syrskiego

Wśród prawdopodobnych kandydatów na następcę Ołeksandra Syrskiego, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, znajdują się: Ołeh Apostol, dowódca wojsk powietrzno-szturmowych, Wołodymyr Horbatiuk, zastępca szefa Sztabu Generalnego, i Mychajło Drapatyj, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, choć ostateczna decyzja nie zapadła jeszcze.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski odbył serię spotkań z wyższymi dowódcami wojskowymi, z niektórymi z nich spotykając się już po raz drugi w ciągu tygodnia. Ponownie spotkał się z Drapatym, Horbatiukiem i Andrijem Biłeckim, dowódcą 3. Korpusu Armijnego.

Spotkał się również z Apostolem, Ihorem Obolenskim, dowódcą Korpusu Chartyjskiego Gwardii Narodowej i Denysem Prokopenko, dowódcą 1. Korpusu Azow Gwardii Narodowej.

Na spotkaniach obecny był Jewhen Chmara, któremu Wołodymyr Zełenski kilka dni temu powierzył obowiązki ministra obrony Ukrainy.

Protesty na Ukrainie. Ludzie popierają Fiodorowa i żądają dymisji Syrskiego

Zaniepokojeni obywatele Kijowa przygotowują się do nowego protestu, aby poprzeć byłego ministra obrony Mychajło Fiodorowa i zażądać dymisji Naczelnego Dowódcy Ołeksandra Syrskiego.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z Fiodorowem i Syrskim. Prezydent Ukrainy obiecał, że "decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane".

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