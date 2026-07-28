Ceny paliw dobijają kierowców. Czarnek apeluje: To jest ostatni moment

2 lipca kandydat PiS na premiera i wiceprezes Parii Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu ustawy, która poprzez obniżki VAT i akcyzy ma przywrócić ceny paliw sprzed kilku dni, gdy obowiązywał rządowy program CPN. Podkreślał wówczas, obecne podwyżki cen uderzają m.in. w Polaków udających się właśnie na urlopy. Jeszcze tego samego dnia projekt wpłynął do Sejmu.

Ceny paliw dobijają Polaków. Czarnek apeluje

We wtorek na konferencji prasowej Przemysław Czarnek podkreślił, że "to jest ostatni moment".

– Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, ostatnie przedwakacyjne poselskie, następne dopiero we wrześniu głębokim – przypomniał.

Wiceprezes PiS zauważył, że "jeżeli jutro nie przyjmiemy naszej ustawy (…) Polacy będą do końca wakacji jeździć na najdroższym paliwie kiedykolwiek w Polsce się zdarzyło i to jest wina ewidentnie Tuska, Motyki, Domańskiego, Kosiniaka-Kamysza, Czarzastego, wszystkich tych, którzy tworzą koalicję 13 grudnia".

– Wystarczy tylko jedna rzecz: przyjąć na tym posiedzeniu Sejmu ustawę znów obniżającą VAT z 23 do 8 proc., akcyzę do stawek minimalnych i pozwolić Polakom (…) na tanie paliwo. Żądamy uchwalenia ustawy obniżającej VAT z 23 do 8 proc. i akcyzę do stawek minimalnych, żądamy taniego paliwa na polskich stacjach – apelował Przemysław Czarnek.

Paliwo ciągle drożeje

Według ekspertów serwisu reflex.com.pl prognoza średnich cen detalicznych paliw od 27 do 31 lipca wygląda następująco: benzyna bezołowiowa 95 – 7,45 zł/l (więcej o 0,07 zł/l), benzyna bezołowiowa 98 – 8,30 zł/l (plus 0,12 zł/l), olej napędowy – 8,20 zł/l (więcej 0,40 zł/l), autogaz – 3,16 zł/l (bez zmian).

Ile kosztuje baryłka ropy?

Na giełdach paliw ropa naftowa jest coraz tańsza w reakcji na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 81,96 USD – to mniej o 0,79 proc. Brent na ICE na IX jest wyceniana po 87,53 USD za baryłkę – w dół o 0,94 proc. i po spadku w poniedziałek o 8,7 proc.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw ostro poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

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