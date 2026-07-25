Ceny paliw dobijają kierowców. Polacy nie mają wątpliwości, co powinien zrobić rząd

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. Na skutek tej decyzji ceny paliw poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

W ostatnich dniach premier Donald Tusk wykluczył powrót pakietu CPN.

Koniec pakietu CPN. Paliwo ma być jeszcze droższe

Analitycy serwisu e-patrol prognozują, że w przyszłym tygodniu można się spodziewać dalszych wzrostów cen paliw na stacjach benzynowych. Podrożeć ma przede wszystkim olej napędowy.

Co powinien zrobić rząd w sprawie cen paliw? Są wyniki sondażu

W nowym sondażu SW Research na zlecenie portalu Onet.pl Polaków zapytano: "Czy uważasz, że rząd powinien znów interweniować w celu obniżenia cen benzyny w czasie wakacji?".

66,9 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien obniżyć ceny paliw.

Przeciwnego zdania jest 16,2 proc. badanych.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 17 proc. uczestników sondażu.

Najbardziej za tym, aby rząd obniżył ceny paliw są kobiety. 72,2 proc. Polek uważa, że rząd powinien podjąć interwencję. Przeciwnych jest 11,6 proc. badanych z tej grupy. Zdania nie ma 16,2 proc. ankietowanych kobiet.

Wśród mężczyzn za obniżeniem cen paliw przez rząd Donalda Tuska jest 63,5 proc. badanych. Przeciwnych jest 16,6 proc. osób. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 19,8 proc. mężczyzn.

Najbardziej za obniżeniem cen paliw przez rząd są uczestnicy sondażu do 24. roku życia. W tej grupie takie rozwiązanie popiera 73,2 proc. Przeciwko obniżaniu cen paliw jest tylko 3,5 proc. osób, a niezdecydowanych jest 23,5 proc. ankietowanych.

Sondaż SW Research na zlecenie Onet.pl został zrealizowany 21 lipca 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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