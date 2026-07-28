Ekspansja islamu w Katowicach. Poseł Konfederacji interweniuje

Jak informował kilka dni temu portal Kresy24 Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, powiązane z Ligą Muzułmańską, rozbudowuje jeden z obiektów o salę muzułmańskich modlitw i spotkań. W styczniu tego roku urząd miasta wydał pozwolenie na rozbudowę obiektu przy ul. 1 Maja 130 w Katowicach. Mieszkańcy nie zostali wcześniej poinformowani ani objęci konsultacjami. To kolejna taka sytuacja. Muzułmańskie centra powstają nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych większych polskich miastach.

Konfederacja interweniuje

Sprawę próbują nagłośnić politycy Konfederacji, między innymi posłowie Krzysztof Mulawa i Krzysztof Bosak. Z kolei Grzegorz Płaczek udał się do Urzędu Miasta Katowice i w ramach interwencji poselskiej skierował do władz miasta 41 pytań. Pismo zostało złożone na ręce wiceprezydentów Katowic.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji podkreślił we wpisie na Facebooku, że nie ma zgody na rozbudowę sali modlitw i spotkań wyznawców Islamu w Katowicach "na zasadach, które mogą wystawiać na śmieszność nie tylko Śląsk, ale całą Polskę".

"Naprawdę nikomu nie przeszkadza deklaracja stowarzyszenia, o której rozpisują się media, iż w obiekcie o powierzchni użytkowej 440 m2 będzie przebywać maksymalnie 45 osób?" – zwrócił uwagę Płaczek. "Tylko wariat nie zobaczy w tych liczbach podstępu. Czy nie chodzi przypadkiem o to, aby inwestor mógł ominąć część wymagań przeciwpożarowych? Kto przymyka oczy na taki absurd? A jeśli prawo wiąże ręce nam, Polakom – należy to zmienić" – podkreśla polityk.

Sala modlitw, potem meczet

Płaczek stawia również pytanie, jak to możliwe, że lokalne władze zezwalają na tego rodzaju ekspansję bez konsultacji z miejscową społecznością, choć oficjalnie deklarują wrażliwość na jej opinię.

"Wiele obecnych meczetów w Europie Zachodniej zaczynało jako wynajęte lokale lub sale modlitw, które dopiero później zostały formalnie przekształcone w meczety, a formalnie… nie ma przeszkód, aby wspólnota religijna z czasem zaczęła traktować dotychczasową «salę modlitw» jako swój meczet. I o to tutaj chodzi!" – przypomina parlamentarzysta prawicy.

Płaczek apeluje do prezydenta Katowic

W reakcji na niepokojącą politykę przymykania oka przez władze Katowic polityk zaapelował prezydenta miasta Marcina Krupy o przeprowadzenie referendum "w sprawie zasad konsultowania tego typu inwestycji oraz ich wpływu na lokalną społeczność".

"To nie jest kwestia wyłącznie budowlana czy religijna. To kwestia jawności działania władz, bezpieczeństwa i szacunku dla mieszkańców. I śląskiej kultury. A tym, którzy udają, że nie widzą, co się dzieje – proponuje spojrzeć na Europę Zachodnią i… obudzić się. Islam znacznie różni się od katolicyzmu w wielu kwestiach doktrynalnych i praktycznych. Znacznie" – czytamy w jego wpisie.

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