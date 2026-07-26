"Szaleństwo". Zajączkowska-Hernik: Co jeszcze ma się wydarzyć, by lewica zrozumiała?

Do tragedii doszło około godziny 22.00 w parku Tiergarten, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Policja zidentyfikowała podejrzanego i prowadzi szeroko zakrojoną obławę.

Według ustaleń niemieckich służb sprawca wjechał białą furgonetką w grupę uczestników Parady Równości. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Lennéstraße, gdzie kończyła się trasa marszu. Świadkowie relacjonowali, że pojazd poruszał się z dużą prędkością. Według części ich zeznań kierowca po opuszczeniu samochodu miał zaatakować ludzi nożem. Policja bada te informacje.

W wyniku ataku zginęła kobieta. Rannych zostało co najmniej 16 osób. Osiem odniosło ciężkie obrażenia, trzy walczą o życie, a pięć doznało lżejszych obrażeń. Około 30 uczestników wydarzenia otrzymało pomoc psychologiczną.

Zajączkowska-Hernik komentuje

Tragiczne wydarzenia w Niemczech skomentowała europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Polityk pyta, jak to możliwe, że "islamski imigrant, którego policja uznawała za potencjalnie niebezpiecznego, chodził sobie swobodnie i nie był wcześniej deportowany? Jak można w ten sposób narażać własnych obywateli na zagrożenie? To jest szaleństwo".

"Tak wyglądają współczesne Niemcy – są dowodem, że masowa imigracja i sprowadzanie przybyszów z odmiennych kręgów kulturowych, to samobójstwo dla narodów Europy. Imigrację z krajów muzułmańskich należy w ogóle zatrzymać, a sama lewica powinna się wreszcie obudzić i pojąć, że islamiści uważają społeczność LGBT za nic i chcą ją eliminować. Chcecie masowo ściągać takich imigrantów? To znaczy, że jesteście chorymi masochistami, którzy sami proszą się o niebezpieczeństwo" – wskazała Zajączkowska-Hernik.

Polityk stwierdziła również, że pora, aby "główne media obudziły się" i "skończyły ze swoją idiotyczną i szkodliwą poprawnością polityczną, bo ponownie się kompromitują informując, że «w tłum ludzi wjechał samochód»".

"Żeby Polska nie popełniła błędów wielu państw Zachodu trzeba podjąć zdecydowane kroki – żadnego sprowadzania imigrantów z krajów trzeciego świata, zero imigracji z państw muzułmańskich, zakaz wjazdu dla przybyszów, którzy popełnili wcześniej choćby jedno przestępstwo i bezwzględna deportacja dla każdego, kto złamie nasze prawo. Tu jest Polska, tu ma być bezpiecznie jak nigdzie indziej w Europie!" – podsumowała.

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