Szokujące ustalenia po zamachu w Berlinie. Służby śledziły islamistę w dniu tragedii

Jak poinformował portal "Der Spiegel", funkcjonariusze podsłuchiwali jego telefon i zainstalowali ukrytą kamerę przed budynkiem, w którym mieszkał. Mimo prowadzonego nadzoru nie udało się zapobiec atakowi.

Zamach podczas Parady Równości

Do ataku doszło w sobotę około godziny 22.00 w parku Tiergarten, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego, gdzie kończyła się trasa Parady Równości. Według ustaleń śledczych sprawca wjechał białą furgonetką w tłum uczestników wydarzenia. Świadkowie relacjonowali, że pojazd poruszał się z dużą prędkością. Część z nich twierdziła również, że po zatrzymaniu samochodu kierowca zaatakował ludzi nożem. Te informacje były sprawdzane przez policję.

W zamachu zginęła 65-letnia obywatelka Polski. We wtorek burmistrz Berlina Kai Wegner poinformował, że liczba rannych wzrosła z 29 do 31 osób.

Sprawca był pod obserwacją służb

Jak ujawnił "Der Spiegel", obserwacja Abdula Ballouta trwała kilka tygodni przed zamachem. W jej ramach policja podsłuchiwała jego telefon oraz prowadziła monitoring budynku, w którym mieszkał. Ukryta kamera zarejestrowała moment, w którym 21-latek opuścił mieszkanie w dniu zamachu. Według informacji tygodnika na nagraniu nie było widać niczego, co mogłoby wskazywać na przygotowania do ataku.

Jak podają niemieckie media, w trakcie obserwacji służby nie zdobyły informacji świadczących o planowanym zamachu.

Znany służbom islamista

Po ataku berlińska policja poinformowała, że podejrzanym jest 21-letni Abdul Ballout, obywatel Niemiec pochodzenia libańskiego. – Podejrzany o przeprowadzenie ataku samochodem podczas sobotniej Parady Równości został zidentyfikowany jako członek berlińskiej sceny islamistycznej – powiedział przedstawiciel służb Florian Nath.

Po zamachu rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę obława. W poszukiwania zaangażowano jednostki specjalne, śmigłowce i liczne patrole. Funkcjonariusze przeszukali także mieszkanie mężczyzny w dzielnicy Schöneberg. W niedzielę Abdul Ballout został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w zachodniej części Berlina. Został zastrzelony podczas policyjnej obławy.

Nagranie z deklaracją wierności Państwu Islamskiemu

Śledczy zabezpieczyli telefon komórkowy zamachowca. Znaleźli na nim nagranie, na którym przyznaje się do przeprowadzenia ataku i deklaruje wierność tzw. Państwu Islamskiemu (IS).

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