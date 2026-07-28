Jednogłośny wyrok TK. Rozporządzenie ws. homoślubów sprzeczne z Konstytucją

Wyrok zapadł jednogłośnie w trzyosobowym składzie. Sprawa dotyczy nowelizacji rozporządzenia podpisanej w maju przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

Jednogłośny wyrok TK

Wniosek o zbadanie zgodności rozporządzenia z Konstytucją złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Sprawę rozpoznał trzyosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Bogdan Święczkowski jako przewodniczący, sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz oraz sędzia Wojciech Sych.

Ogłaszając wyrok, prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował: – Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 maja 2026 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego w zakresie, w jakim wprowadza w załącznikach od 1 do 6 wzory dokumentów przeznaczone do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa oraz zaświadczeń dotyczących małżeństw zawartych za granicą niestanowiących związku kobiety i mężczyzny, jest niezgodne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 18 Konstytucji RP – uzasadniał prezes TK.

Rozporządzenie miało umożliwić transkrypcję

Rozporządzenie zostało podpisane 22 maja przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Miało wejść w życie 23 sierpnia. Nowelizacja zmieniała wzory dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Dotychczasowe rubryki "dane kobiety" i "dane mężczyzny" zastąpiono określeniem "mężczyzna/kobieta", co miało umożliwić wpisanie do aktu małżeństwa dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn.

Zmiana rozporządzenia była konsekwencją wcześniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W listopadzie 2025 r. TSUE orzekł, że Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego w zakresie wykonywania praw wynikających z prawa Unii Europejskiej. Z kolei 20 marca 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa dwóch obywateli Polski zawartego w Niemczech. Było to pierwsze tego rodzaju rozstrzygnięcie w Polsce.

Po wyroku NSA warszawski Urząd Stanu Cywilnego rozpoczął dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Do stołecznego USC wpłynęło od początku roku 118 wniosków o transkrypcję, z czego sporządzono już 91 aktów, a kolejne oczekują na wpis.

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