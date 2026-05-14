Warszawa z pierwszą transkrypcją małżeństwa LGBT. Trzaskowski mówił o godności

Decyzja została podjęta na podstawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kilka dni wcześniej taki ruch zapowiadał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski zapowiadał decyzję już 12 maja

Prezydent Warszawy poinformował 12 maja, że stołeczny USC będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej. "Na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki" – przekazał wówczas Trzaskowski.

Zapowiedział również, że urząd będzie realizował kolejne wnioski składane przez pary jednopłciowe. "W kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" – podkreślał.

"Dzisiaj dokonaliśmy pierwszej transkrypcji"

W czwartek Rafał Trzaskowski poinformował, że pierwsza transkrypcja została już wykonana. – Dzisiaj, drodzy Państwo, dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji zgodnie z wyrokami sądów zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz również polskich sądów NSA – powiedział podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, kolejne wnioski mają być rozpatrywane szybko. – Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane – mówił.

"Obowiązują nas wyroki sądów"

Prezydent Warszawy podkreślał, że urząd działa w oparciu o obowiązujące orzeczenia polskich i europejskich sądów. – Nas oczywiście obowiązują te orzeczenia sądowe i dlatego też wykonujemy je bez zwłoki, tak jak to zostało zapowiadane – zaznaczył.

Trzaskowski poinformował również, że sposób dokonywania transkrypcji był konsultowany z innymi urzędami stanu cywilnego oraz organizacjami działającymi na rzecz społeczności LGBT. – Dokonujemy formy transkrypcji w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny, po konsultacjach przede wszystkim z innymi urzędami stanu cywilnego, ale również moi współpracownicy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa społeczności LGBT – powiedział. Jak wyjaśnił, chodziło o rozwiązanie "jak najbardziej godnościowe", ale też "pełne i szczegółowe".

– Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce – tłumaczył. Dodał również, że planowane przez rząd rozporządzenie ma ujednolicić sposób dokonywania transkrypcji w całym kraju. – Mam nadzieję, że to rozporządzenie będzie przyjęte jak najszybciej – powiedział.

