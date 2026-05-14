Nawrocki chce referendum. Balczun: Populistyczny pomysł

Szef MAP Wojciech Balczun został zapytany o pomysł prezydenta Karola Nawrockiego ws. zorganizowania w Polsce referendum klimatycznego. Według ministra, "to są pomysły o charakterze populistycznym".

W rozmowie z Interią Balczun przyznał, że w obliczu kolejnych wymogów środowiskowych wprowadzanych w UE, biznes ma dużą zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności rynkowych. Jednocześnie dodał, że kwestia polityki klimatycznej po stronie KE ulega zmianie. – My jesteśmy w okresie, w którym chyba (...) wszyscy mamy świadomość, że to trochę zaszło za daleko i uderzyło w konkurencyjność europejskiej gospodarki. Sygnały, które płyną, dają przynajmniej nadzieję na to, że to się zmieni w lepszą stronę i obronimy nasze zdolności produkcyjne – powiedział szef MAP, wskazując m.in. na sektor chemiczny czy przemysł ciężki.

Ceny energii największym problemem przedsiębiorców

Minister Wojciech Balczun mówi, że wysokie ceny energii stają się jednym z największych problemów dla przemysłu. Jak podkreślił, firmy od lat alarmują, że koszty energii coraz mocniej obciążają działalność przedsiębiorstw i wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki. Szef MAP przekonywał, że odpowiedzią państwa mają być rekordowe inwestycje w energetykę oraz budowa nowego miksu energetycznego. – Jeżeli Polska nie chce zejść ze ścieżki konsekwentnego wzrostu gospodarczego, chce się wspinać w rankingu największych gospodarek świata i wejść do elity najbardziej efektywnych krajów, to m usimy mieć dostęp do odpowiedniej ilości energii po odpowiedniej cenie – zaznaczył.

Dodał, że regularnie rozmawia zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi firmami energochłonnymi. Jak relacjonował, przedsiębiorcy coraz wyraźniej wskazują energię jako największe wyzwanie dla dalszych inwestycji i utrzymania konkurencyjności.

