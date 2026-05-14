Sikorski miał "rozmówić się" z Rose'em. Doszło do spotkania z ambasadorem

Do spotkania doszło w czwartek. Minister spraw zagranicznych spotkał się z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose’em.

Dyplomaci rozmawiali o gotowości do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce.

Ponadto poruszono tematy gospodarcze. Rozmawiano m.in. o współpracy ws. surowców krytycznych i Pax Silica Initiative, jak również wizji Polski jako europejskiego hubu LNG (Baltic Eagle Gas Hub) oraz strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego w energetyce jądrowej.

Sprawa Ziobry. Sikorski miał "rozmówić się" z Rose'em

Z oficjalnego komunikatu wydanego przez MSZ wynika, że dyplomaci nie poruszali tematu Zbigniewa Ziobry. Rząd Donalda Tuska miał być przekonany, że kwestia byłego ministra sprawiedliwości jest pod kontrolą. Ponoć sam ambasador USA zapewniał, że Zbigniew Ziobro nie uzyska pomocy ze Stanów Zjednoczonych.

Premier Donald Tusk ma uważać, że ta sprawa nadszarpnęła relacjami z USA. – Niby masz bliskiego, strategicznego sojusznika, a okazuje się, że nawet w relacjach dwustronnych nie możesz mu ufać – mówi polityk KO w rozmowie z Interią.

Jeden z ministrów serwisu stwierdził, że Radosław Sikorski będzie musiał "wybadać", na ile Donald Trump wycenia Ziobrę i czy jest szansa ściągnięcia go do kraju. Szef MSZ ma też spotkać się z ambasadorem USA Tomem Rose'em, który wprowadził rząd w błąd. – Radek dostał zadanie, żeby rozmówić się z nim w tej sprawie – mówi polityk z rządu.

Ziobro w USA

Po tym, jak były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję.

Informację o tym, że Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą, potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Choć sąd postanowił aresztować posła PiS, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym Europejski Nakaz Aresztowania (ważny na terenie UE) ani Czerwona Nota Interpolu (obowiązująca w USA).

Prok. Nowak poinformował, że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz (na podstawie listu gończego), ale może on zostać odrzucony jako nieprawomocny.

Czytaj też:

Wylosowano sędzię, która rozpatrzy zażalenie obrońców ZiobryCzytaj też:

"To kwestia godzin albo dni". Sroka zapowiada zatrzymanie Romanowskiego