Wylosowano sędzię, która rozpatrzy zażalenie obrońców Ziobry

Według informacji TVN24, termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Sędzia ma najpierw zapoznać się z aktami sprawy, a następnie zdecydować o dalszym toku postępowania.

Anna Nowakowska jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, delegowaną do tego sądu w 2021 r. przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. TVN24 zwraca uwagę, że status sędzi jako tzw. neosędziego może stać się przedmiotem dodatkowych działań procesowych prokuratury.

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego od 2024 r. w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura przedstawiła Ziobrze 26 zarzutów, a sąd rejonowy zdecydował wcześniej nieprawomocnie o jego tymczasowym aresztowaniu. Następnie wydano list gończy oraz skierowano wniosek o ENA.

Obrońcy byłego ministra zaskarżyli decyzję sądu, argumentując, że materiał dowodowy nie daje podstaw do stosowania środków zapobiegawczych.

Ziobro w USA. Dostał pracę w TV Republika

W miniony weekend gruchnęła wiadomość, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Telewizja Republika poinformowała w niedzielę (10 maja), że został jej komentatorem politycznym w USA.

Były szef MS oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu (tzw. paszport genewski). Obecnie jest w Waszyngtonie.

Informację o tym, że Ziobro nie jest osobą poszukiwaną za granicą, potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Choć sąd postanowił aresztować posła PiS, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym Europejski Nakaz Aresztowania (ważny na terenie UE) ani Czerwona Nota Interpolu (obowiązująca w USA).

Prok. Nowak poinformował, że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz (na podstawie listu gończego), ale może on zostać odrzucony jako nieprawomocny.

Będzie walka o ekstradycję

Obrońca Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski uważa, że amerykański Departament Sprawiedliwości oraz tamtejsze sądy będą wnikliwie badać, czy sprawa nie ma charakteru prześladowania opozycji. Jeśli amerykańscy sędziowie dopatrzą się naruszeń standardów demokratycznego państwa prawa lub nacisków politycznych na prokuraturę, wniosek o ekstradycję może zostać odrzucony.

Według "Super Expressu", sytuacja jest "paradoksalna", ponieważ Ziobro będzie walczył teraz z procedurą, którą sam bezskutecznie próbował wykorzystać w 2006 r. w sprawie ekstradycji Edwarda Mazura w związku z zabójstwem byłego szefa policji gen. Marka Papały.

"Wówczas amerykański wymiar sprawiedliwości uznał polskie dowody za niewystarczające i niewiarygodne. Dziś to Ziobro może wykorzystać tę samą drogę, by uniknąć powrotu do kraju i konfrontacji z polskim sądem" – wskazuje dziennik.

