Ziobro w USA. Prof. Dudek: To kompromitacja i dla PiS, i dla rządu Tuska

Prof. Antoni Dudek uważa, że sprawa pokazuje słabość obu stron politycznego konfliktu, a szanse na sprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości do Polski są dziś praktycznie zerowe.

Dudek: PiS wcale nie zyskał

Zdaniem prof. Antoniego Dudka obecność Ziobry w USA nie jest dla PiS korzystna politycznie. Wręcz przeciwnie. – Ziobro jest dla PiS w Stanach Zjednoczonych bardziej szkodliwy i kłopotliwy, niż gdyby siedział w areszcie w Polsce – powiedział politolog w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Jak podkreślił, dla partii Jarosława Kaczyńskiego znacznie wygodniejszy byłby scenariusz, w którym były minister pozostaje w kraju i buduje narrację politycznego prześladowania. – W Polsce mógłby odgrywać rolę męczennika – ocenił Dudek.

Politolog uważa, że sprawa równie mocno uderza w obóz rządzący. Przypomniał, że rozliczenie rządów PiS było jednym z głównych politycznych projektów obecnej koalicji. – Premier znaczną część swojej działalności przeznaczył na rozliczanie PiS-u i po trzech latach widać, że to słabo wychodzi – stwierdził. Mimo to Dudek nie przewiduje gwałtownego spadku notowań Koalicji Obywatelskiej. – Zdziwiłbym się, gdyby nagle Koalicja Obywatelska zaczęła słabnąć w sondażach z tego powodu, że Ziobrze udało się z Węgier uciec do Stanów Zjednoczonych – mówił.

"Trump go nie odda"

Prof. Dudek uważa, że sprawa ekstradycji Ziobry jest w praktyce zamknięta. – Donald Trump nie odda Ziobry, skoro osobiście podjął decyzję, żeby go wpuścić. Sprawa jest zamknięta, moim zdaniem – powiedział. Według politologa dalsze publiczne naciski ze strony polskiego rządu mogą jedynie pogorszyć relacje z Waszyngtonem.

– Jeśli rząd Donalda Tuska będzie się przy każdej okazji domagał ekstradycji Zbigniewa Ziobry, to oczywiście pogorszy to relacje polsko-amerykańskie – ocenił. Dudek bagatelizował jednocześnie wpływ sprawy na strategiczne relacje obu państw. – Sprawa Ziobry niczego istotnego tu nie zmieni, nie sprawi, że jakiś kontrakt zbrojeniowy zostanie zerwany czy że jakaś część amerykańskich wojsk zostanie wycofana – podkreślił.

Tajemniczy wyjazd z Europy

Według medialnych doniesień systemy UE nie odnotowały wyjazdu Ziobry ze strefy Schengen. "Gazeta Wyborcza" napisała, że były minister mógł opuścić Europę przez Serbię albo samolotem "podstawionym przez amerykańskie władze".

Sam Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Waszyngtonie. W rozmowie z TV Republika zapowiedział działalność polityczną skierowaną do amerykańskiej Polonii. – Jednym z głównych celów mojego zaangażowania politycznego na terenie USA jest oddziaływanie na amerykańską Polonię – powiedział. Telewizja Republika poinformowała, że były minister został jej komentatorem politycznym w USA. – Telewizja Republika ma tutaj ogromny odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską, więc uznałem, że łączenie tych dwóch ról jest zasadne i przyjąłem tę propozycję – tłumaczył.

