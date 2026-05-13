Ekstradycja Ziobry? Jego adwokat zabrał głos

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział podjęcie działań zmierzających do uruchomienia procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobrze grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Prawnik ostrzega rząd przed wnioskiem o ekstradycję

Adwokat polityka, Bartosz Lewandowski podkreśla, że obecnie brak jest podstaw do skierowania formalnego wniosku ekstradycyjnego do władz amerykańskich.

Mecenas wskazał w rozmowie z "Super Expressem", że konieczne jest wcześniejsze uprawomocnienie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Obrońca kwestionuje jednocześnie prawidłowość części decyzji podejmowanych przez sąd i prokuraturę.

"Według Lewandowskiego, amerykański Departament Sprawiedliwości oraz tamtejsze sądy będą wnikliwie badać, czy sprawa nie ma charakteru prześladowania opozycji. Jeśli amerykańscy sędziowie dopatrzą się naruszeń standardów demokratycznego państwa prawa lub nacisków politycznych na prokuraturę, wniosek o ekstradycję może zostać odrzucony" – czytamy.

Ziobro w "paradoksalnej sytuacji"

Gazeta ocenia, że sytuacja jest "paradoksalna", ponieważ Ziobro będzie walczył teraz z procedurą, którą sam bezskutecznie próbował wykorzystać w 2006 r. w sprawie ekstradycji Edwarda Mazura w związku z zabójstwem byłego szefa policji gen. Marka Papały.

"Wówczas amerykański wymiar sprawiedliwości uznał polskie dowody za niewystarczające i niewiarygodne. Dziś to Ziobro może wykorzystać tę samą drogę, by uniknąć powrotu do kraju i konfrontacji z polskim sądem" – wskazuje "SE".

Czytaj też:

Ostrzeżenie MSZ i pretensje do Agencji Wywiadu. Nowe informacje ws. Ziobry