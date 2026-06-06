Tragedia we Włocławku. Dziewczynka wypadła z 11. piętra

Do zdarzenia doszło w piątek (5 czerwca) przed południem na osiedlu Południe przy ul. Wiejskiej we Włocławku. Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po udzieleniu pomocy na miejscu dziewczynka została przetransportowana do szpitala im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Rzeczniczka szpitala powiedziała w sobotę (6 czerwca), że stan 5-latki jest bardzo ciężki, ale stabilny. Według informacji przekazanych przez lekarzy dziecko doznało ciężkich, wielonarządowych obrażeń i przebywa na oddziale intensywnej terapii dziecięcej.

Dziecko wypadło z okna mieszkania na 11. piętrze. Matka była pijana

Śledczy ustalili, że w chwili zdarzenia dziewczynka przebywała w mieszkaniu pod opieką swojej 21-letniej matki. Badanie wykazało u kobiety około promila alkoholu w organizmie. Prokuratura poinformowała również, że wstępne testy wskazują na możliwość obecności środków odurzających. Kobieta została zatrzymana.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku. Śledczy analizują, czy matka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.