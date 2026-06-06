Ziobro do Tuska: Jako premier całkowicie zawiodłeś Polaków

W piątek premier Donald Tusk odniósł się do oświadczenia majątkowego Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że były minister sprawiedliwości wziął pożyczkę od fundacji, której jest prezesem. Podmiot pojawiał się także w doniesieniach medialnych dotyczących Zondacrypto. – Jak się domyślacie, ja nie jestem zaskoczony tym, że pan Ziobro także osobiście chciał skorzystać z tych pieniędzy – powiedział w piątek mediom premier.

– W sumie wiecie co? To jest mocniejsze niż akt oskarżenia w sądzie. Prędzej czy później Ziobro odpowie przed sądem, ale tak naprawdę ta informacja jest czymś mocniejszym niż jakikolwiek sądowy akt oskarżenia – dodał lider KO.

Mocny wpis Ziobry

Szefowi rządu Zbigniew Ziobro odpowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Donaldzie Tusku, królu złodziejskiego układu! Twój przyjaciel Sławomir Nowak chował łapówki w nodze od stołu. Twój zaufany doradca Roman Giertych organizował wypłaty skradzionych pieniędzy z bankomatów w całej Warszawie. Twój marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyłudzał ostatnie pieniądze od chorych ludzi. To Ty, królu tej szajki, zamiotłeś te złodziejstwa głęboko pod dywan. Masz odwagę zaprzeczyć tym faktom?" – pyta z oburzeniem polityk PiS.

"Żadnej z tych 'transakcji' nie znajdziesz w ich oświadczeniach majątkowych. I jak sądzisz, dlaczego? Bo wspólną cechą każdego złodzieja jest działać w ukryciu, pod stołem, tak by nikt nic nie wiedział. Ja zrobiłem dokładnie odwrotnie. Wszystko wpisałem jawnie do oświadczenia – czarno na białym. Bo zawsze działałem zgodnie z prawem i transparentność poselskich oświadczeń to dla mnie zaleta" – podkreśla.

Były minister zarzuca premierowi, że "sfabrykowanym śledztwem nielegalnie przejętej prokuratury pozbawił go i wielu ludzi środków do życia". "Przez blokadę konta i nieruchomości nie mogę wziąć kredytu w banku, żebym mógł zapłacić obrońcy. To przez Ciebie byłem zmuszony zaciągnąć zobowiązanie, które jawnie ująłem w oświadczeniu. Chciałeś mnie pozbawić nawet prawa do obrony, a teraz mnie za to atakujesz? Bo jednak mogę płacić obrońcy? Bo transparentnie wypełniłem oświadczenie? Bo zwrócę z prywatnych pieniędzy całą kwotę powiększoną o 50 procent? Bo inaczej niż Twoi towarzysze niczego nie załatwiałem pod stołem?!" – pyta.

"Fundacja Twojego przyjaciela Owsiaka, prorządowy TVN, nasza fundacja i dziesiątki podmiotów nigdy nie przyjęłyby wsparcia od firmy, wiedząc, że jest uwikłana w oszustwo. Każdy z tych podmiotów jest pokrzywdzony Twoją nieudolnością. Bo przez ostatnie dwa i pół roku to podległe Tobie służby powinny aferę wykryć i zapobiec przestępstwu. A Twoim obowiązkiem, jako premiera, było ostrzec społeczeństwo przed finansowym oszustwem, a fundacje i media przed wizerunkową krzywdą. Ale Ty zawiodłeś Polaków w sprawie Amber Gold i zawiodłeś przy Zondacrypto. I teraz znów zwalasz bezczelnie winę na pokrzywdzonych, choć zaledwie trzy miesiące temu sam przed kamerami reklamowałeś Zondacrypto na koszulce. Temu też zaprzeczysz? To nie my zawiedliśmy. To Ty jako premier całkowicie zawiodłeś Polaków…" – podsumował Ziobro.

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