Leon XIV uchylił drzwi do kapłaństwa kobiet? Czy tym zajmie się UE?

Kilka dni temu ukazał się we francuskim „La Croix”, którego właścicielem jest zakon asumpcjonistów, apel fracuskich prawników i historyków, jednym słowem postępowych intelektualistów, wzywający do wyświęcania kobiet w imię równości obywatelskiej. Jego autorzy nazwali obecną dyscyplinę sakramentalną, a wiec zasadę, zgodnie z którą księdzem może być wyłącznie mężczyzna, „instytucjonalną dyskryminacją”. Pojawiła się w nim też sugestia, że cywilne prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej mogłoby pewnego dnia zostać narzucone Kościołowi, jeśli ten będzie się „dyskryminacji” nadal sprzeciwiać. Autorzy apelu odwołali się do gestu papieża. Oto początek początek tekstu z francuskiego dziennika: „Przyjęcie przez Leona XIV arcybiskupki anglikańskiej w kwietniu otwiera debatę prawną, według grupy osobistości: wykluczenie kobiet ze święceń kapłańskich stanowi przejaw bezpośredniej dyskryminacji opartej na płci, trudnej do pogodzenia z prawem europejskim”.