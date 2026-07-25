Rosja chce sprowadzić żołnierzy z tego kraju. Padła liczba

Ukraiński przywódca stwierdził, że Moskwa jest już przygotowana na przyjęcie żołnierzy.

– Widzimy także współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić kolejnych 30 tys. żołnierzy z Korei Północnej – powiedział Zełenski. – Przygotowania do przyjęcia ich trwają od czerwca w rosyjskim obwodzie woroneskim – dodał.

Rosja jest związana z Koreą Północną paktem o wzajemnej obronie, na mocy którego reżim Kim Dzong Una wysłał około 14 tys. żołnierzy na front w obwodzie kurskim w 2024 roku. Działanie było reakcją ukraińskie ataki w tym regionie.

Umowa w praktyce oznacza faktyczny sojusz wojskowy, choć w oficjalnych dokumentach to określenie nie pada. Jedynie w czwartym punkcie zawartego porozumienia można przeczytać, że w przypadku ataku na jedną ze stron paktu, druga niezwłocznie udzieli jej pomocy wojskowej, a także innego rodzaju wsparcia. Na tym nie koniec. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, Rosja i Korea Północna mają rozpoczynać wspólne konsultacje i podejmować solidarne działania, których celem będzie "neutralizacja zagrożenia".

Łukaszenka w Pjongjangu

W marcu br. przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka odwiedził Koreę Północną, gdzie podpisał traktat o "przyjaźni i współpracy” między oboma krajami.

Jak informuje brytyjski "The Guardian", przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zorganizował na cześć białoruskiego polityka uroczyste spotkanie, salwę artyleryjską i paradę wojskową.

– Przyjazne stosunki między naszymi państwami, zapoczątkowane w czasach Związku Radzieckiego, nigdy nie zostały zerwane. Dziś, dzięki wszechstronnemu i stabilnemu rozwojowi, wkraczamy w zupełnie nowy etap. W realiach współczesnych globalnych przemian – w czasach, gdy czołowe mocarstwa światowe otwarcie ignorują i łamią normy prawa międzynarodowego – niepodległe państwa muszą ściślej ze sobą współpracować i łączyć wysiłki na rzecz ochrony swojej suwerenności i poprawy dobrobytu swoich obywateli – powiedział Łukaszenka.

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