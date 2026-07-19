Rosja zaatakowana na lądzie i morzu. Zełenski informuje o "sankcjach dalekiego zasięgu"

"Kontynuujemy odpowiedź na rosyjskie uderzenia w sposób w pełni uzasadniony i precyzyjny" – napisał Zełenski w niedzielę (19 lipca) w serwisie X. Jak dodał, "dziś sankcje dalekiego zasięgu dotarły do wyznaczonych celów, które wspierają i finansują rosyjską agresję".

Celem działań były obiekty w Kraju Stawropolskim na południu Rosji. Jednostki Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowały jednocześnie trzy składy ropy naftowej w tym regionie, a oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w inny obiekt paliwowy.

Zełenski przekazał również, że odnotowano bezpośrednie trafienia trzech tankowców tzw. rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym. Określenie to odnosi się do statków wykorzystywanych do transportu rosyjskiej ropy i produktów naftowych z pominięciem międzynarodowych sankcji.

"Dziękuję każdej jednostce, która pomaga szerzyć w Rosji świadomość, że ta wojna musi się skończyć" – oświadczył ukraiński przywódca.

Dwa rosyjskie tankowce zaatakowane przez ukraińskie drony na Morzu Czarnym

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomił, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały minionej nocy dwa rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i pływający żuraw na Morzu Azowskim, a także system obrony powietrznej Buk w okupowanych przez Rosję częściach obwodu zaporoskiego.

Jak wskazano w komunikacie, Moskwa wykorzystuje tankowce do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i paliwa dla swojej armii, podczas gdy żurawie pływające zajmują się załadunkiem i rozładunkiem towarów w portach, wspierając w ten sposób logistykę rosyjskiej marynarki wojennej.

Ministerstwo obrony w Moskwie twierdzi, że w nocy z soboty na niedzielę zestrzelono 140 ukraińskich dronów w Rosji, nad okupowanym Krymem oraz nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim.

W lipcu Ukraina rozpoczęła intensywną operację przeciwko rosyjskiej flocie cieni na morzach Czarnych i Azowskim, atakując dziesiątki statków, aby sparaliżować logistykę związaną z transportem na okupowany od 2014 r. Krym.

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