Potężne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Rośnie bilans ofiar

Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 7,4 znajdowało się w pobliżu miasta San Jose del Palmar w departamencie Choco, na zachodzie kraju. Trzęsienie miało miejsce na głębokości około 100 kilometrów i było odczuwalne w wielu częściach Kolumbii.

W kilku miastach doszło do uszkodzeń i zawalenia budynków. Zniszczenia odnotowano m.in. w Manizales, gdzie zawaliła się jedna z wież katedry.

Wstrząsy odnotowano również w sąsiednim Ekwadorze.

Trzęsienie ziemi w Kolumbii. Prezydent wprowadza stan wyjątkowy

Prezydent Kolumbii Abelardo De La Espriella ogłosił stan wyjątkowy i zapowiedział skierowanie dodatkowych środków na pomoc poszkodowanym. Priorytetem władz jest odnalezienie osób, które mogły zostać uwięzione pod zawalonymi budynkami.

Poniedziałkowe trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych wstrząsów odnotowanych w Kolumbii w ostatnich latach. Władze oraz służby ratunkowe apelują do mieszkańców dotkniętych regionów o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Bilans ofiar może wzrosnąć, ponieważ akcja ratunkowa nadal trwa, a służby docierają do kolejnych miejsc dotkniętych wstrząsami.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Kolumbia leży w obszarze tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia – linii uskoków sejsmicznych otaczających Ocean Spokojny, gdzie występuje większość (90 proc.) trzęsień ziemi na świecie.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że do tragedii doszło zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Abelardo De La Esprielli.

Niewielkie trzęsienia ziemi, znane jako "temblores", są powszechne w centralnej i zachodniej Kolumbii, ale te o magnitudzie powyżej 6,0 zdarzają się rzadko. W 1999 r. trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 w pobliżu miasta Armenia zabiło ponad 1100 osób.

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