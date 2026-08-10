Największy atak Ukrainy na Rosję. Setki dronów, są ofiary

W nocy z 9 na 10 sierpnia, według informacji przekazanych przez Moskwę, ponad 450 bezzałogowców zaatakowało 16 rosyjskich regionów oraz okupowany Krym. Najtragiczniejsze skutki odnotowano w Tatarstanie, gdzie zginęło 13 osób, a 39 zostało rannych.

Jednym z głównych celów uderzenia był Niżniekamsk, ważny ośrodek rosyjskiego przemysłu petrochemicznego. Władze Tatarstanu poinformowały, że drony zaatakowały obiekty przemysłowe i cywilne. Nie ujawniono jednak szczegółowej listy uszkodzonych miejsc.

W związku ze śmiercią 13 osób władze regionu ogłosiły żałobę. Przywódca Tatarstanu Rustam Minnichanow przekazał, że podjęto działania związane ze skutkami ataku.

Drony uderzyły w ważny ośrodek przemysłowy

Rosyjski niezależny portal Astra przeanalizował zdjęcia oraz nagrania wykonane przez świadków. Według jego ustaleń jednym z celów mógł być kompleks petrochemiczny NKNCh (Nizhnekamskneftekhim), należący do rosyjskiego koncernu Sibur. Zakład jest jednym z największych producentów kauczuku syntetycznego w Rosji.

W przemysłowej części Niżniekamska znajdują się również rafineria Tatneft oraz zakład przerobu ropy TAIF-NK. Ukraińskie kanały na Telegramie Supernova+ i Exilenova+ podały, że podczas nocnego nalotu zaatakowana została także rafineria. Według tych doniesień na jej terenie wybuchł pożar.

Niżniekamsk już wcześniej znajdował się na celowniku ukraińskich dronów. W czerwcu zaatakowana została rafineria Tatneft, a na początku lipca celem miał być zakład TAIF-NK. W marcu doszło natomiast do uderzenia na NKNCh. Rosyjskie władze informowały wówczas o jednej ofierze śmiertelnej i 50 rannych.

Najnowszy atak wyróżnia się jednak skalą. Według rosyjskich danych ponad 450 dronów pojawiło się nad 16 regionami Federacji Rosyjskiej i okupowanym Krymem. Uderzenie nastąpiło w czasie intensywnych rosyjskich bombardowań Ukrainy, podczas których Moskwa wykorzystuje setki dronów, rakiet i bomb kierowanych.

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