Afera z pomocą dla "powodzian". Polityk KO zawieszona

Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR) Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Czeka ją też partyjny sąd koleżeński. Informacje w tej sprawie przekazał szef dolnośląskich struktur KO.

– Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie – powiedział Michał Jaros, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

To reakcja na publikację Wirtualnej Polski o rażących nieprawidłowościach przy dystrybuowaniu pomocy dla przedsiębiorców po powodzi z 2024 r.

Miliony dla "powodzian". CBA bada sprawę

Z artykułu, który ukazał się w poniedziałek na WP, wynika, że 4,5 mln zł trafiło do trzech firm z miejscowości Dziwiszów na Dolnym Śląsku. Wśród beneficjentów znalazła się firma męża Anny Konieczyńskiej, polityk Koalicji Obywatelskiej i zarazem wiceprezes KARR. Instytucja ta, niemal w całości należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, odpowiadała za rozdzielanie wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Pieniądze trafiły również do sąsiada działaczki KO oraz właściciela lokalnej telewizji. Dane straży pożarnej oraz systemów satelitarnych pokazują, że te nieruchomości nie ucierpiały wskutek powodzi.

– CBA bada i prowadzi czynności kontrolne od 29 kwietnia tego roku. Było to też efektem różnych medialnych informacji na temat tej agencji i sytuacji w Jeleniej Górze. Ta publikacja nie jest dla nas zaskoczeniem. CBA, gdy będzie gotowe, podejmie decyzję np. w sprawie wniosku do prokuratury, dotyczącego określonych osób. Wszystko, co dotyczy tej agencji i dotacji, jest wnikliwie badane przez CBA – skomentował na antenie TVN24 Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. – Uspokajam opinię publiczną – sprawa jest doskonale znana CBA i nikt tutaj potencjalnie winny nie uniknie odpowiedzialności – dodał.

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