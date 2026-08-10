Ukrainiec pobił metalową rurą kobietę. Oto decyzja sądu

Do brutalnych zdarzeń doszło na terenie budowy w Janówku Pierwszym. Po zakończeniu pracy Ukrainiec zaatakował swojego polskiego współpracownika. Mężczyzna wymierzył mu w głowę kilka ciosów metalową rurką. Gdy obecna na miejscu kobieta zauważyła sytuację, próbowała interweniować, ale wówczas Ukrainiec zaatakował również ją. 44-latek zaczął bić ją metalową rurą po twarzy. Oboje poszkodowanych odniosło poważne obrażenia, w wyniku których stracili przytomność. Oboje zostali odwiezieni do szpitala.

Ukrainiec tymczasem zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak służby natychmiast rozpoczęły śledztwo. Funkcjonariusze z Legionowa zebrali informacje, które doprowadziły ich do miejsca pobytu agresora. Następnego dnia Ukrainiec został zatrzymany na terenie Nowego Dworu. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, a na wniosek policji oraz prokuratury sąd postanowił o zastosowaniu wobec Ukraińca trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. 44-latkowi grozi kara wieloletniego więzienia.

PiS proponuje deportację części Ukraińców

Tymczasem PiS chce deportowania z Polski niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Propozycja padła podczas konferencji programowej "Ku nowemu rządowi".

Lider partii Jarosław Kaczyński powiedział później w rozmowie z dziennikarzami, że "to nie jest deportacja wszystkich tylko tych, którzy tutaj są, legalnie nie pracują i jednocześnie są w wieku poborowym".

– To jest pomoc dla Ukrainy, jeżeli chodzi o mobilizację, bo jeżeli druga strona to planuje, podobno po wyborach w Rosji przeprowadzić mobilizację, to trzeba skądś do tego ludzi brać, a z tym jest duży kłopot na Ukrainie – tłumaczył prezes PiS.

Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek podkreślił z kolei, że deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym to "rozwiązanie proponowane obecnie w wielu krajach Europy Zachodniej".

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