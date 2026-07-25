O Robin Hoodach Italii

Siedemdziesięciodwuletni jubiler położył trupem dwóch rabusiów. Sąd w trzeciej, ostatniej instancji właśnie skazał go na 14 lat więzienia, czyli praktycznie na dożywocie. Wyrok podzielił Italię. Jedni (prawica) domagają się ułaskawienia, a drudzy (lewica) uważają, że sprawiedliwości stało się zadość. Wypowiedzieli się już wszyscy: prezydent Mattarella, premier Meloni, ministrowie, autorytety wszelkiej maści, artyści, media, a nawet Elon Musk. Jubiler rozpoczął odsiadkę.