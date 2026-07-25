O Robin Hoodach Italii

PIECZEŃ RZYMSKA Ponury dramat, który rozegrał się pięć lat temu pod sklepem jubilera Maria Roggera w mieścinie Grinzane Cavour, jest na ustach całej Italii.
Siedemdziesięciodwuletni jubiler położył trupem dwóch rabusiów. Sąd w trzeciej, ostatniej instancji właśnie skazał go na 14 lat więzienia, czyli praktycznie na dożywocie. Wyrok podzielił Italię. Jedni (prawica) domagają się ułaskawienia, a drudzy (lewica) uważają, że sprawiedliwości stało się zadość. Wypowiedzieli się już wszyscy: prezydent Mattarella, premier Meloni, ministrowie, autorytety wszelkiej maści, artyści, media, a nawet Elon Musk. Jubiler rozpoczął odsiadkę.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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