Xi Jinping odbył wizytę państwową w Korei Północnej

Tamtejszy sekretarz generalny partii komunistycznej Kim Dzong Un przygotował Xi wielką ceremonię powitalną. Także pożegnanie odbyło się z pompą. Dla reżimu w Pjongjangu wizyta przywódcy Chin stanowi duży sukces na arenie międzynarodowej.

Wizyta państwowa Xi Jinpinga w Korei Północnej

Jak podaje chińska agencja prasowa Xinhua Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i prezydent Chin, przekazał, że osiągnął z koreańskim kierownictwem państwowym ważne porozumienie w zakresie rozwoju stosunków między Chinami a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w nowej erze opartej na wielobiegunowym porządku geopolitycznym świata.

Z relacji Xinhua wynika, że Xi i Kim wraz ze swoimi delegacjami przeprowadzili dogłębne rozmowy na temat ochrony pokoju i stabilności w regionie i na świecie. Xi mówił m.in. o przyjaźni między partiami, rządami i narodami chińskim i północnokoreańskim.

Xi powiedział, że wzajemne zrozumienie między Chinami a Koreą Północną stało się jeszcze głębsze i bardziej kompleksowe, a przyszły kierunek rozwoju jest teraz bardziej konkretny. Oświadczył też, że jest gotowy współpracować z Kimem, aby wspólnie poprowadzić stosunki chińsko-koreańskie "ku większemu rozwojowi i nadać nowy, silny impuls socjalistycznej sprawie obu krajów".

Kim Dzong Un zadowolony z wizyty

Kim powiedział między innymi, że wizyta Xi Jinpinga wysyła światu sygnał, że Korea Północna i Chiny zacieśniają przyjacielską współpracę, co przyciąga powszechną uwagę z różnych stron globu.

Dyktator z Pjongjangu powiedział, że wizyta przywódcy Chin miała ogromne znaczenie dla stosunków dwustronnych i przyszłego rozwoju regionu. Dodał, że strona północnokoreańska jest gotowa do zdecydowanego wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego podczas wizyty, promowania nowych, konkretnych rezultatów we współpracy dwustronnej i przeniesienia stosunków między Koreą Północną a Chinami na nowy, wyższy poziom.

Ofensywa dyplomatyczna Chin

W maju w Chinach wizyty państwowe na najwyższym szczeblu złożyli prezydent Stanów Zjednoczonych – Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – Władimir Putin.

Xi Jinping gościł także między innymi prezydenta Serbii Aleksandra Vucica i premiera Pakistanu Shehbazena Sharifa.

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