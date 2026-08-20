Polski rząd zabija polski przemysł z głupoty czy na zlecenie Berlina?

O co w nim chodzi? Otóż o niesłychanie wysokie – najwyższe w całej Unii Europejskiej! – koszty energii, jakie muszą ponosić polscy przedsiębiorcy. Najpierw ponosić, a potem próbować wliczyć je w cenę, czyli próbować drożej sprzedawać swoje wyroby. A jeśli to niemożliwe – np. z tego oczywistego powodu, że ich konkurenci z innych państw mogą produkować taniej, bo korzystają z tańszej energii – to są zmuszeni obniżać swoją marżę, czyli obniżyć także szanse swojej firmy na inwestycje i dalszy rozwój.