Trump ogłosił inwestycję: Największa huta stali w historii USA

Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że w stanie Iowa powstanie nowa huta stali o wartości 15 miliardów dolarów. Prezydentowi USA towarzyszyli w Gabinecie Owalnym Republikanie z Iowa, w tym kandydaci, którzy startują w tym stanie w wyborach śródkadencyjnych. Wartość inwestycji na sięgnąć 15 miliardów dolarów.

Trump: To będzie największa huta stali w historii USA

Nową hutę stali buduje Mesabi Metallics, firma z Minnesoty należąca do indyjskiego konglomeratu przemysłowego Essar Group. Prezydent Trump powiedział, że projekt, gdy zostanie zrealizowany stworzy największą hutą stali jaka kiedykolwiek powstała w w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że po ukończeniu budowy będzie produkować 10 milionów ton stali rocznie.

Zakład ma rozpocząć produkcję w 2030 roku, a dostawy surowców mają pochodzić z nowej kopalni rudy żelaza o wartości 2,5 miliarda dolarów, którą Mesabi zbudowało w Minnesocie, wzdłuż linii hutniczej Mesabi. Biały Dom poinformował, że stal będzie od początku do końca produkowana w Stanach Zjednoczonych.

Donald Trump stwierdził, że amerykański przemysł stalowy "wraca do życia", przypisując to 50-procentowym cłom na import stali, które nałożył w zeszłym roku. – Wszyscy budują tu swoje elektrownie, bo nie chcą płacić ceł – powiedział Trump. – To naprawdę nie jest takie skomplikowane – dodał.

Konglomerat indyjski

Przedsiębiorstwo, Mesabi Metallics ma siedzibę w Nashwauk w stanie Minnesota. Grupa Essar to konglomerat przemysłowy założony w Indiach w 1969 roku, działający w branżach energetyki, górnictwa, technologii oraz handlu detalicznego.

Joe Broking, dyrektor generalny Mesabi Metallics, nazwał tę informację "kluczowym momentem dla amerykańskiej stali", dodając, że fabryka będzie dostarczać podstawowy produkt, od którego zależy amerykańska obronność, produkcja samochodów osobowych i ciężarowych, przemysł stoczniowy, sprzęt AGD, energetyka i infrastruktura.

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