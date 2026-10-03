Alarm dla rządu i prezydenta. Są wyniki nowego sondażu

W nowym sondażu SW Research na zlecenie portalu Onet.pl Polakom zadano pytanie: "Czy konflikt na linii rząd – prezydent utrudnia Polsce skuteczne reagowanie na zagrożenia dla bezpieczeństwa?”.

Sondaż: Zdecydowana większość Polaków negatywnie o konflikcie rządu z prezydentem

64,7 proc. Polaków, czyli blisko dwie trzecie, odpowiedziało że konflikt między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim utrudnia skuteczne reagowanie na zagrożenia dla bezpieczeństwa.

18,5 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania – uważają oni, że spór między rządem a głową państwa nie utrudnia skutecznego reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa.

16,8 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Szczegółowe wyniki sondażu

Ze szczegółowych wyników sondażu można wnioskować, że odpowiedzi wyglądają podobnie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, a także w poszczególnych grupach wiekowych uczestników barania.

Najbardziej na problem związany z konfliktem między rządem a prezydentem w kontekście skutecznego reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa, zwracają uwagę w sondażu osoby w wieku 50 lat i więcej. W tej grupie aż 71,6 proc. ankietowanych wskazuje, że utrudnia to skuteczne reagowanie na zagrożenia. Tylko 12,9 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 15,5 proc. ankietowanych wskazało opcję "trudno powiedzieć".

Sondaż SW Research na zlecenie Onet.pl został przeprowadzony w dniach 29-30 września 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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