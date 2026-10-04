Czy Polacy obawiają się sztucznej inteligencji? Jest sondaż

58,5 proc. Polaków uważa, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla ludzkości – wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest 24,7 proc. badanych, a 16,7 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Największe obawy dotyczą osób w wieku od 25 do 34 lat. W tej grupie aż 65 proc. respondentów uznało AI za zagrożenie. Podobny poziom odnotowano wśród mieszkańców najmniejszych miast – w miejscowościach liczących do 20 tys. mieszkańców taką opinię wyraziło 62 proc. badanych. Wyniki skomentowała Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.

Firmy pracujące nad sztuczną inteligencją ostrzegają

Rezultaty badania opublikowano w czasie rosnącej debaty na temat bezpieczeństwa szybko rozwijających się systemów sztucznej inteligencji.

W ostatnim czasie przedstawiciele branży technologicznej zwracali uwagę na możliwość pojawienia się zagrożeń związanych z rozwojem coraz bardziej zaawansowanych modeli. Firma Anthropic ostrzegła m.in., że przyszłe modele AI mogą stwarzać katastrofalne lub egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości.

Polacy o AI. Jak przeprowadzono sondaż?

Badanie SW Research zrealizowano w dniach 29-30 września 2026 r. wśród 800 pełnoletnich internautów korzystających z narzędzia SW Panel.

Próba została dobrana metodą losowo-kwotową i skorygowana za pomocą wagi analitycznej, tak aby odpowiadała strukturze dorosłej populacji Polski pod względem kluczowych cech społeczno-demograficznych.

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