Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Po latach absolutnej dominacji PiS na prawo od centrum decydenci tej partii nie są zdolni do akceptacji faktu, że są liczącym się podmiotem, ale jednym z wielu – ostrzega Marcin Palade w tekście "Prawica w roli statystów".

– My, Polacy, mamy swoją romantyczno-polityczną opowieść o romansie Napoleona z panią Marią Walewską. Niemcy mają swoją podobną legendę z cesarzem Francuzów w roli głównej. Parogodzinne spotkanie cesarza Francuzów z pruską królową Luizą stało się w wiekach XIX i XX narodowym symbolem podniesienia się państwa Hohenzollernów z najgłębszego upadku – stwierdza Piotr Semka w artykule "Potwór spotyka papugę".

– NATO czeka już tylko na odrzucenie poglądów takich strategicznych głupców jak Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron i inni rusofobiczni przywódcy – tłumaczy płk Lawrence B. Wilkerson w tekście "NATO to żywy trup".

– W Hue rozegrała się bitwa, podczas której doszło do masakry. Masakra była jednocześnie zbrodnią wojenną i zbrodnią ludobójstwa – opowiada prof. Jakub Polit w artykule "Ile można »wybaczyć« komunistom?".

– W pierwszym małżeństwie białoruskiej opozycji wybuchł poważny, rodzinno-polityczny konflikt. Siarhiej Cichanouski publicznie atakuje własną żonę i jej współpracowników – zauważa Maciej Pieczyński w tekście "Jak Cichanouski z Cichanouską".

– Kolejne programy rządowe i sowite zachęty nie są w stanie przełamać „klątwy” polityki jednego dziecka. Przeżywające katastrofę demograficzną Chiny bardziej już liczą na AI i robotyzację niż na biologię– zapowiada Piotr Włoczyk w tekście "Prokreacja czy robotyzacja".

W najnowszym numerze również Janusz Korwin-Mikke o tym, skąd się biorą złe decyzje.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 5 października 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.