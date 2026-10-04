Spotkanie trójstronne Rosji, USA i Ukrainy? Zełenski zdradził szczegóły

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem powiedział w niedzielę, że "strona amerykańska jest obecnie w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować, w taki czy inny sposób, spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca października".

W sobotę Wołodymyr Zełenski przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że USA nie zaproponowały do tej pory miejsca ani daty takiego spotkania.

Merz w Kijowie. Spotkał się z Zełenskim

"Friedrich Merz, kanclerz Niemiec i ja odbyliśmy bardzo produktywne spotkanie. Jest nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy – kompleksowy pakiet, o wartości ponad miliarda trzystu milionów euro. To broń, która pomoże teraz, a także wsparcie dla naszego sektora energetycznego przed zimą – ważny pakiet energetyczny. Oczywiście rozmawialiśmy o potrzebie obrony powietrznej, która jest kluczowa w tym momencie” – napisał Wołodymyr Zełenski w niedzielę na kanale Telegram.

Prezydent Ukrainy dodał, że "dzisiaj mamy 15 umów i dokumentów, a większość z nich dotyczy współpracy w zakresie bezpieczeństwa, produkcji, odpowiednich zakupów, naszych zamówień dla niemieckiego przemysłu, wspólnych projektów na Ukrainie". "Łączna wartość naszych dzisiejszych umów wynosi ponad osiem i pół miliarda euro. Podpisano specjalne porozumienie, które stwarza więcej możliwości we wspólnym przeciwdziałaniu dronom" – napisał.

Czytaj też:

Niemcy porozumiały się z Ukrainą. Merz przybył do Kijowa sfinalizować umowę Czytaj też:

Rosja nasili ataki na Ukrainę. "Zełenski ponosi za to pełną odpowiedzialność"