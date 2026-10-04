Niemcy porozumiały się z Ukrainą. Merz przybył do Kijowa sfinalizować umowę

Merzowi towarzyszą minister gospodarki i energetyki Katherina Reiche oraz przedstawiciele niemieckiego przemysłu obronnego i energetycznego, m.in. firm Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence i Quantum Systems.

Jak pisze Reuters, wizyta ma być demonstracją solidarności z Ukrainą w związku z nasileniem rosyjskich ataków na ukraińskie miasta i infrastrukturę. Niemiecki rząd zapowiedział pakiet obejmujący 1 mld euro pomocy wojskowej oraz 350 mln euro na naprawę sieci. energetycznej.

– Jeśli Rosja nie zostanie zatrzymana, wcześniej czy później jej machina wojenna zwróci się przeciwko nam – powiedział Merz po przybyciu do Kijowa. Dodał, że Ukraina może nadal liczyć na niemiecką pomoc.

Niemcy i Ukraina będą wspólnie produkować drony

Jednym z głównych tematów rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ma być produkcja dronów, pocisków i powiązanego z nimi oprogramowania. Szczególny nacisk położono na szybką produkcję dronów przechwytujących, przeznaczonych do zwalczania nowych rosyjskich dronów uderzeniowych napędzanych silnikami odrzutowymi.

Niemcy i Ukraina planują również wspólne opracować i produkować broń o zasięgu ponad 1000 km, którą Ukraina będzie mogła wykorzystywać do rażenia celów w głębi Rosji. W kwietniu niemiecki Quantum Systems i ukraińska firma WIY Drones utworzyły wspólne przedsiębiorstwo Quantum WIY Industries, zajmujące się m.in. produkcją drona przechwytującego Strila.





Rosja wzywa zagranicznych dyplomatów do ucieczki z Kijowa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało w oświadczeniu wydanym w sobotę (3 października), że Moskwa będzie kontynuować systematyczne ataki na cele na Ukrainie, co – jak twierdzi – jest odwetem za ukraińskie uderzenia na cele w Rosji. Moskwa ostrzegła cudzoziemców i personel dyplomatyczny przed przebywaniem na Ukrainie lub podróżowaniem tam.

Zełenski powiedział agencji Reuters, że ukraińska armia zwiększy ataki na rafinerie ropy naftowej w Rosji w odpowiedzi na "nową doktrynę" Moskwy polegającą na nasileniu ataków na infrastrukturę cywilną. Jej celem, jak powiedział, jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do ucieczki.

Czytaj też:

Rosja atakuje Kijów. Uderzyła w drugi co do wielkości most